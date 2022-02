Rocío Carrasco ¿qué tiene en común con María Teresa de Luxemburgo?

María Teresa de Luxemburgo ¿qué tiene en común con Rocío Carrasco? La Gran Duquesa ha sido una de las últimas celebrities en apuntarse al corte de pelo de moda: el pixie que fue el peinado elegido por la hija de Rocío Jurado para su reaparición en televisión. Aunque la esposa de Enrique de Luxemburgo llevaba tiempo con el pelo corto, acaba de estrenar este corte, más juvenil, que ha conquistado a otras presentadoras como la propia Rocío Carrasco, Sonsoles Ónega o Cristina Parido. Repasamos la vida y la trayectoria de Sonsoles Ónega.

El corte pixie, que también luce Adela González Acuña, el nuevo fichaje de 'Sálvame', tiene múltiples versiones: con flequillo más o menos largo, con mechas rubias, con los laterales rapados... La Gran Duquesa se ha apuntado al peinado más parecido al que lucen Rocío Carrasco y Sonsoles Ónega, con mechas rubias, y lo estrenó en un acto oficial de Luxemburgo. María Teresa acudió a conocer la labor de la casa de acogida de Ermesinde, gestionada por Solidarité Jeunes (SOLINA), cuya misión principal es apoyar a las adolescentes en dificultades sociales y psicosociales.

La esposa de Enrique de Luxemburgo sorprendió a los medios con su corte de pelo pixie, más juvenil que en anteriores ocasiones, y que ha sido muy aplaudido por la prensa de su país y que recuerda mucho al de Rocío Carrasco. Además de interesarse por el funcionamiento de la casa de acogida y sus trabajadores, María Teresa tuvo un encuentro con ocho jóvenes, de 16 a 18 años, que actualmente viven en la casa de Ermesinde y que le comentaron su día a día en este lugar y las dificultades con las que se encuentran.

