Antonio Resines ha salido de casa después de su alta hospitalaria. Camuflado con su característico sombrero, gafas de sol oscuras y mascarilla de color rojo, el actor se ha dejado ver por las calles de la capital ayudándose de dos muletas para andar y no ha podio ser más amable con la prensa. Resines desvelaba que se encuentra cada día mejor y cada vez con más fuerza. El pasado 14 de febrero el colaborador reaparecía por videollamada en 'El Hormiguero'. "Tengo una atrofia del 80%. No tengo músculos ahora. Ando mal, con ayuda de andador. Es lento y hace falta esfuerzo, pero me recuperaré. Me he librado de una, macho… Esto es una cosa muy seria, que todo el mundo se vacune y que nos lo tomemos muy en serio", explicaba.

Gtres

El actor salía de casa tanto para andar un poco y recuperar la movilidad, como para acudir a varias revisiones médicas. "Estamos bien de ánimos. He estado 48 días en coma pero sé que la gente ha estado pendiente y eso es una alegría", contaba el actor. Resines explicaba que aún le queda bastante recuperación, ya que tiene muchas secuelas por la enfermedad pero "dentro de un par de meses o tres estará dando guerra".

¿Qué hace Antonio Resines para recuperarse? Los médicos le han aconsejado hacer rehabilitación tanto en casa como con un especialista, salir a andar y coger fuerzas. "Volveré a trabajar pero falta tiempo". El actor recuerda su experiencia con el coma como "vivir en un mundo paralelo". "Vives un mundo extrañísimo que tiene puntos en común con la realidad, pero es otra cosa. Es una cosa muy rara. Lo he hablado con gente que lo ha pasado y es tremendo. Había 14 turnos… Cuando entré en la UCI había 87 personas. Nos hemos salvado 80".

