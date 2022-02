¿Qué opina Gloria Camila de la supuesta ruptura de Rocío Flores y Manuel Bedmar? La colaboradora daba su opinión en 'Ya son las 8', pero quizás no la que tenía pensada decir exactamente. Sonsoles Ónega ponía en un aprieto a la joven, tanto es así que ha terminado diciendo lo que realmente pasa entre la pareja.

Al parecer Rocío Flores y Manuel Bedmar habrían decidido tomar caminos por separados tras seis años de amor. Hace unos días, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' confesó que había tocado fondo y, cuando todos creíamos que era debido a la nueva polémica con su madre, parece que su mal momento también se debe al final de su relación con su chico. A pesar de que había evidencias de que la pareja no estaba en su mejor momento e incluso han dejado de seguirse (a ratos) en las redes sociales, su tía Gloria Camila hacía creer a sus compañeros del programa que no tenía ni idea sobre el tema, pero se le terminaba viendo el plumero.

"No he conseguido contactar con ella y no sé nada de la noticia. La he llamado y tiene el móvil apagado", explicaba la joven. "Es una respuesta de manual para sacarte el entuerto de encima... Una ruptura no es de ayer, será de tiempo", le intentaba coger la presentadora. "Me he quedado igual, esta mañana me lo han mandado. Conozco a Manuel y es un súper buen chico. Atento, amable... No tiene nada que ver con la tele, trabajador... Yo tampoco me lo esperaba. De ser cierto, no me lo esperaba y me daría mucha pena porque hacían una pareja súper bonita y congeniaban muy bien. De ser así", insistía Gloria Camila sabiendo que le había pillado.

