Rocío Flores ha roto con su novio, Manuel Bedmar. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco y su pareja han decidido tomar caminos separados tras seis años de amor. Hace unos días, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' confesó que había tocado fondo y, cuando todos creíamos que era debido a la nueva polémica con su madre, parece que su mal momento también se debe al final de su relación con su chico. Repasamos cómo ha sido la historia de amor de Rocío Flores y Manuel Bedmar.

Rocío Flores y Manuel Bedmar han decidido tomar caminos separados según han confirmado fuente familiares a la revista 'Semana'. Al parecer, el motivo de su ruptura no es otro que el desgaste de su relación y no habría terceras personas. La pareja llevaba en crisis desde el pasado mes de septiembre cuando, los contínuos viajes de Rocío a Madrid, hicieron que la colaboradora de Ana Rosa descubriera que se siente muy cómoda en la capital y se replantee su futuro en Málaga donde, desde el año 2020, compartía piso con Manuel. Por su parte, el joven, que es muy familiar y sencillo, no parecía encajar del todo en la nueva vida de su chica y, aunque ha hecho todo lo posible por salvar su relación, al final han decidido cortar. Así está la relación de Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco.

Gtres

Al parecer, el cambio en sus perspectivas de vida podría ser uno de los motivos de su ruptura. Manuel, que lleva tatuado el nombre de Rocío, prefiere llevar una vida más tranquila que la de Rocío y eso podría haber sido determinante en el fin de su historia de amor. La ruptura de la pareja también es un duro varapalo para las familias de ambos ya que están muy unidas y se une a la separación de Olga Moreno y Antonio David Flores. Manuel adora a los hermanos de Rocío, en especial a David, y ella está completamente integrado en la familia Bedmar con los que comparte su tiempo libre y vacaciones. Repasamos la historia de amor de Olga Moreno y Antonio David Flores.

La relación entre Rocío Flores y Manuel Bedmar comenzó hace seis años cuando la nieta de Rocío Jurado trabajaba de dependienta en una tienda y allí surgió el romance. La pareja ha hecho partícipe de su relación a sus seguidores en redes sociales pero, de un tiempo a esta parte, no comparten casi imágenes juntos. Lo que si comparten son algunos tatuajes. Justo antes de viajar a Honduras para participar en 'Supervivientes 2020', ambos se tatuaron una frase, en italiano, de la que él lleva la primera parte en su cuello ("Che tutto scorra"), y ella la segunda en su muñeca ("e niente influisca") y que significa algo así como "Todo fluye y nada afecta".

