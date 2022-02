Por mucho que mires la foto superior, sabemos que la persona que aparece en la foto superior no tiene absolutamente nada que ver a como se ve ahora, así que te va a tocar seguir nuestras pistas, y es que los años pasan para todos y ha llovido mucho: la persona en cuestión la ha querido compartir en sus redes sociales como recuerdo de su infancia, pero lo cierto es que ha llovido, y mucho, porque nació en 1976 , así que han pasado ya nada menos que 46 años... aunque hasta el 26 de agosto sigue teniendo 45. ¿Sabes ya por dónde vamos?

Vale, puede que sólo la edad o su fecha de cumpleaños no te digan mucho. ¿Y si te decimos que es uno de los personajes televisivos más reconocibles? Actualmente trabaja como colaborador en la tele, y aunque no tiene formación como periodista, es uno de los comunicadores con más contactos y exclusivas del mundo del corazón... no en vano le llegaron a apodar 'el bombitas', porque casi cada semana era capaz de llevar varios noticiones a su programa. ¿Ya sabes por dónde vamos?

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Seguro que éstas son las pistas definitivas: aunque la fama le llegó en el año 2002 con su concurso en 'Gran Hermano 3', momento a partir del cual consiguió despuntar en la tele, su cara ya era conocida en los pasillos de Telecinco: participó en '¿De qué parte estás?' en el año 1995 -en el que grupos de famosos y anónimos debatían sobre temas de actualidad-, para, después de pasar por 'GH', hacerse un hueco como una de las caras más recurrentes de 'Crónicas Marcianas'. Su contundente presencia televisiva le sirvió para fichar por 'A tu lado', 'La Noria' y después 'Sálvame', y hasta el día de hoy, en el que ha explorado incluso el mundo de la actuación con la película 'Él Ídolo' o la obra de teatro 'Distinto', e incluso el mundo de la industria alimentaria con su marca de aceitunas. Seguro que ya sabes quién es: en efecto, ¡Kiko Hernández!

¿Quieres ver cómo ha cambiado a lo largo de los años? Repasamos la vida de Kiko en 50 imágenes.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io