El hijo de Isabel Pantoja ha sacado fuerza para poner rumbo a Sevilla y visitar a su tío Bernando Pantoja. Kiko Rivera llegaba pasadas las 18 horas al hospital donde se encuentra ingresado su tío. El hermano de la tonadillera se encuentra hospitalizado hace más de una semana en la capital andaluza donde se encuentra acompañado en todo momento de su hija Anabel Pantoja. Mucho se había hablado de la falta de una llamada de Kiko a su tío, pero finalmente, después de no haber conseguido contactar con su tío telefónicamente ha decidido visitarlo en persona. El hijo de la tonadillera llegaba en muletas al hospital debido a su gota para hacer esta visita al hermano de su madre que tanto se esperaba.

Fue su prima Anabel Pantoja la que manifestó las enormes ganas que tenía su progenitor de recibir la visita de su sobrino en el hospital. El hermano de Isabel Pantoja no se encuentra en su mejor momento de salud y su situación es muy complicada, tal y como informaba su propia hija en 'Sálvame' pidiendo respeto para su padre en estos momentos tan delicados. En el plató del programa se encuentra su hermana Magdalena a quien se le ha señalado como la autora de unas fotografías de Bernardo en el hospital que han sido distribuidas por Triana y que habrían molestado mucho a Anabel Pantoja. Tal era su enfado que ha pedido restringir las visitas a su padre durante estos días que ella esté ausente.

Con gesto muy serio, el hijo de Isabel Pantoja ha abandonado el hospital después de haber permanecido unos minutos junto a su tío Bernando. El DJ ha podido conocer de primera mano la última hora del estado de salud del padre de su prima Anabel. A su no ha querido dar ningún tipo de declaración, y ha evitado las preguntas de los reporteros, seguramente para evitar ese "circo" al que hacía referencia su prima Anabel a mitad de la tarde en su intervención en 'Sálvame'.

