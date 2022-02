Anabel Pantoja ¿quiere reconciliarse con su ex, Omar Sánchez? La ruptura de la sobrina de Isabel Pantoja y el surfista tras cuatro años de relación y cuatro meses de matrimonio sigue dando mucho de qué hablar. El pasado 14 de febrero, coincidiendo con el Día de los Enamorados y con el que era su aniversario, la colaboradora acudió a su puesto de trabajo en 'Sálvame' y allí escuchó las palabras del canario que negaba una discusión entre ambos después de que él diera su versión de la separación algo que la prima de Kiko Rivera corrobora. Todo lo que todavía no sabes de la separación de Anabel y Omar.

"Es incierto, algo se habló pero queda entre nosotros. Todo está bien, están totalmente equivocados, yo cuento mi verdad y cómo me siento", añadió el surfista desde Canarias donde reconoció llevar bien el Día de San Valentín. "Hay que seguir adelante, es lo que hay" comentó y envió un mensaje para Anabel, que protagoniza el nuevo videoclip de Marcelo Mellino, le escuchó emocionada. "Siempre me va a tener. Ella sabe que estoy aquí para lo que sea. Un besito y nos vemos pronto", comentó.

Telecinco

Desde el plató, los colaboradores de 'Sálvame' aseguraban que a la prima de Kiko Rivera le estaba cambiando la cara mientras escuchaba a Omar. "Pero si se te está cayendo la baba" le decía Lydia Lozano aunque ella lo negaba y Carmen Borrego añadía que le había llegado una información asegurando que Anabel valoraba poder haberse 'precipitado' en su decisión de separarse. "Para nada. Me he emocionado porque pasan las semanas, ves cosas, he visto detalles que solo lo sabemos nosotros y ya está... A mí me vienen cosas a mí, recuerdos y demás. Además, hoy haría cuatro años con él. Me acaban de mandar la foto", decía la sobrina de Isabel Pantoja que ya abandonó la casa que compartió con Omar.

Telecinco

Jorge Javier fue claro y le hizo la pregunta directamente: "¿hay posibilidad de reconciliación entre tú y Omar?" "A la pregunta que me has hecho antes. Lo siento, te la respondería pero no quiero hacerlo en directo", aseguró. "Es algo que forma parte de mi vida personal, de lo que quiero y lo que no quiero… y como ahora mismo no tengo la cabeza donde la tengo que tener… Yo la decisión que he tomado, estoy segura. Lo que quiero hacer ahora mismo, estoy segura. Lo que no sé es lo que me va a pasar mañana" y reconoció que, en ocasiones, le echa de menos. "En algunas ocasiones claro que lo echo de menos", comentó.

