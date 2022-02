Melissa Jiménez y Marc Bartra separaban sus caminos el pasado mes de enero. Oficialmente, la pareja anunciaba su divorcio tras ocho años de relación y 3 hijos en común, una noticia que fue un shock para muchos que no se esperaba que esta pareja estuviera viviendo por una crisis tan fuerte. Por el bien de sus hijos, ambos siguen residiendo en Sevilla, en lugar de haberse mudado a Barcelona, de donde son originarios, un gesto que hace ver la buena relación que mantienen con el objetivo de seguir siendo una familia unida.



Pero el tiempo ha pasado y bien parece que Melissa ha empezado a rehacer su vida. Una vez firmado el divorcio, la periodista deportiva podría tener una nueva ilusión, según ha publicado la revista '¡Hola!', que ha puesto nombre a la persona con la que podría estar superando su ruptura. Según las imágenes que publicaba la revista, Melissa ha sido vista en un par de ocasiones junto a este chico, también del mundo del deporte, Tom Claessen, con quien compartió una fecha muy señalada.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De origen belga, el joven ha hecho carrera en el mundo del automovilismo de alta competición, donde se ha convertido un coach de nuevos pilotos a los que asesora sobre cómo mejorar en su conducción. Así, en su cuenta de Instagram podemos ver cómo se vuelca en su trabajo, que le obliga a trabajar mucho a lo largo de todo el globo terráqueo y es que la temporada de Fórmula 2 y 3, las categorías inferiores a la Fórmula 1, se disputan en varias ciudades del mundo.

Además también comprobamos que es un entregado tío ya que presume de sobrinos siempre que puede, un rasgo que ha ser determinante para Melissa y sus hijos, a los que ya conoce. Lo que sí está claro es que este rubio de dulce sonrisa se encuentra en una incipiente relación con la periodista con quien, según las fotos de la revista, habría compartido una calesa de caballos por las calles de Sevilla.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io