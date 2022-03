Blanca Romero habla abiertamente de sus problemas de salud mental

Blanca Romero ha seguido los pasos de su hija Lucía Rivera y ha hablado alto y claro sobre sus problemas de salud mental. La hija de la modelo confesaba que sufre mucha ansiedad desde bien pequeña, tanto es así que se podría decir que pertenece a su estilo de vida, ya que sus rutinas las hace con esta enfermedad que se hace tan difícil y pesada. Al principio la joven no le hacía caso porque además de no reconocerla, no tenía tiempo para darse cuenta de que la sufría. Meterte en la vorágine de trabajo hizo que no diera cuenta de que la sufría hasta que un día se dio cuenta y dio el paso definitivo.

La modelo asturiana no puede estar más orgullosa de su hija y ha querido dar el mismo paso para dejar los temas tabúes de lado. "Yo creo que padecemos ansiedad todos. De una manera o de otra al final padecemos todos ansiedad.", comenzaba explicando a la prensa Romero.

"Es natural que estemos tristes tampoco tenemos que verlo como algo negativo. Forma parte de nuestras emociones y son sanas también", lo modelo confesaba que muchas veces ha sentido ansiedad, sobre todo por su circunstancias como madre soltera: "Siendo madre soltera te quieres morir siete veces al día cuando son pequeños. No puedes", explicaba con toda naturalidad.

"El cerebro es lo más importante en nuestro cuerpo, incluso hay estudios que certifican que, si nuestro cerebro está mal, no solo sufrimos nosotros, sufre nuestro cuerpo y también nuestro sistema inmunitario", comentaba la joven Lucía Rivera. Una información bastante necesaria para aquellos que aún no han descubierto que sufren esta "silenciosa" enfermedad.

