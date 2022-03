María Casado se ha roto en directo delante de su entrevistado por los malos datos: "Los números no son el alma de la vida"

Llevar un programa de televisión es muy duro, y más si tienes implicaciones personales y una cadena ha decidido apostar por él con sus riesgos y sus beneficios, pero a María Casado le está quitando el sueño últimamente, y estos días se le ha notado mucho cuando, con cara de preocupación, se rompía en lágrimas delante de su entrevistado, el actor, artista y humorista Pedro Ruiz. En plena emisión de 'Las tres puertas', Ruiz se ha convertido en el entrevistador cuando le preguntaba a María si algo le tenía intranquila, y la respuesta ha dejado a muchos telespectadores preocupados cuando la han visto con la voz quebrada y echándose a llorar: "Sí. Esto. Este programa".

"¿Por qué?", quería saber Pedro, pero ella ya no podía articular palabra, aunque él, más rápido, llenaba el silencio intentando animarla: "Es mucho más fácil intoxicar que desintoxicar. Los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar, lo cual es imposible de tragar. Te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué tipo de cosas, o promoción por hacer cosas… Y no, es mucho más difícil limpiar que ensuciar. Y este programa limpia. Luego tendrá los números que tenga. Pero los números no son el alma de la vida".

Lo cierto es que María no lo tiene nada fácil para luchar contra el resto de cadenas privadas, con programas totalmente asentados en la parrilla mañanera: la competencia es feroz con emisiones como 'Espejo Público' y 'El programa de Ana Rosa', con buena parte de la audiencia fiel, mientras que Casado, con su programa de entrevistas, apenas ha rozado el 5% de 'share'. Un programa donde las entrevistas dan valor a la palabra y al personaje invitado con charlas sinceras, a los que lo único que se les pide es que sean 'marca España' y aporten valor a la cultura del país.

Sin duda, María habrá recogido con cariño las palabras de Pedro Ruiz, aunque la preocupación y el miedo son libres ante un proyecto al que ha echado toda la carne al asador y, de momento, no está recogiendo los frutos esperados.

