Tras la entrevista de Kiko Hernández a DIEZ MINUTOS contando todos los entresijos que hay detrás de las cámaras, Terelu Campos ha querido contestar al que fuera su amigo. El colaborador cumple 25 años de trayectoria televisiva. De 'Gran Hermano 3' a 'Sálvame' pasando por 'A tu lado' o Crónica Marcianas', Hernández ha pasado por los platós más famosos de la tele y ha compartido con los lectores de nuestra revista lo que se oculta tras las cámaras.

En la entrevista, el colaborador de 'Sálvame' ha tenido opinión para todo y todos, entre ellos le ha dedicado unas palabras a la que era su amiga. "Nunca hemos sido amigos. Se enfadó cuando fui a comer a casa de su madre y subí una foto a Instagram. Terelu vive en la tragedia, es muy repetitivo todo con ella", comentaba Kiko.

"Hemos coincidido solo una vez poniéndonos el micro y a mí me pareció lo más correcto saludar", se sinceraba la presentadora de 'Sálvame' Lemon Tea apostillando que ella no se enfada. "Yo tengo una vida normal y muy bonita, de verdad que no vivo en el drama".

Durante la última semana Telecinco ha hecho varios movimientos en la parrilla que han trastocado todo, entre ellos a 'Sálvame Lemon Tea'. 'Pasión de Gavilanes' cuya segunda temporada no está dando los frutos que esperaban, se cambió al horario del programa de María Patiño y Terelu Campos, pero ahora ha vuelto todo a la normalidad y las dos presentadoras comienzan todas las tardes con muchas noticias en el candelero.

