Rocío Carrasco ha hablado sin pelos en la lengua respondiendo a sus familiares sobre las declaraciones que han vertido en los medios de comunicación en los últimos meses. Después de responder a algunos de sus familiares y tachar a Rosa Benito de "veleta" en varias ocasiones, la empresaria contestó también a su hermana. A ella la aconsejó que dejara de meterse en los platós a opinar de los problemas que habían ocurrido cuando aún era muy joven. "Por desgracia, no ha tenido tiempo, ni conciencia, ni madurez suficiente para saber lo que pasaba o dejaba de pasar", explicaba Rocío Carrasco, que acto seguido señalaba al entorno de la joven instando a que dejaran de "echarla al ruedo" puesto que considera que su hermana está "muy influenciada" por su entorno, sin llegar a señalar a ninguna persona en concreto.

Estas palabras no han gustado nada a su familia. Tanto que José Ortega Cano entraba en directo a 'Viva la vida' al día siguiente asegurando que su hija es totalmente autónoma y toma las decisiones que quiere tomar por su propia cuenta. "Yo no obligo a Gloria Camila a nada. Ella tiene autonomía propia para responder", apuntaba. Así ahora su hija ha sido la encargada de responder a través de las redes sociales.

Gloria Camila ha recurrido a una frase del filósofo francés Voltaire para lanzar una gran indirecta a su hermana señalándola claramente: "Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo", ha escrito. Una declaración de intenciones en la que critica que su hermana señale a quienes no piensen como ella y les acuse de ser manipulados. La publicación ha generado todo tipo de reacciones: entre apoyos a la joven y aplausos por su respuesta hasta seguidores que la instan a escuchar y analizar la versión de su hermana por si fuera verdad. Y es que esta guerra abierta entre la familia ha trasladado sus bandos a la opinión pública.

