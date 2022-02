Alejandra Rubio no tiene claro cuándo será madre, pero no tiene dudas en los nombres que pondrá a sus hijos y así lo ha develado en 'Viva la vida' ante la pregunta indiscreta de Emma García. La presentadora se ponía de nuevo frente a las cámaras tras la muerte de su padre y ha hecho lo que él siempre le decía: "sonríe, sonríe siempre". Ella ha sonreído, ha hecho sonreír al público y ha sacado una risa, nerviosa, a la hija de Terelu Campos.

La nieta de María Teresa Campos se ha hecho un hueco entre la plantilla de colaboradores de 'Viva la vida' y se lleva de maravilla con la presentadora. La presentadora y los colaboradores estaban hablando del embarazo de María José Campanario, cuando Emma soltó la bomba: "Lo bueno de hablar de esta noticia es que Alejandra Rubio me ha dicho cómo va a llamar a sus hijos".

Alejandra desvelaba que ella ya sabe qué nombre pondrá a sus hijos. "Nicolás me gusta pero... Tadeo si es niño y Lola y Ginebra, también me gustan", afirmaba. Ginebra es uno de los 150 nombres más bonitos y originales de niña. Eso sí, de momento la colaboradora televisiva no se plantea ser madre. "Soy muy joven, me queda un poquito".

Ante sus palabras era Ana María Aldón la que la animaba ser madre joven. Ella, a sus 44 años, ya es abuela. Pero Emma García añadía: "Tenlo cuando te de la gana o cuando puedas". Una situación que puso a Alejandra ante un momento 'tierra trágame'. Y para echar más hierro a la conversación sentenciaba: "Practicar seguro que practica porque se le nota". Unas palabras que provocaron las risas de los colaboradores y la cara de circunstancias de la protagonista.

La hija de Terelu Campos se acaba de mudar junto a su novio, el malagueño Carlos Agüera, con el que comenzó a salir el pasado verano. Alejandra, de 21 años, confirmó la noticia poco después de presentar 'en sociedad' a su chico en el plató de 'Viva la vida'. El joven también cuenta con el visto bueno de Terelu que dijo sobre él: "Carlos es una bellísima persona, es un niño de una familia cómoda de Málaga y que está haciendo un esfuerzo con el trabajo que está realizando, es un trabajo muy duro e ingrato, lo voy a dejar así. Se me encoge un poquito el cuerpo".

