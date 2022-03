Joaquín Prat ha sorprendido a todos al enfadarse en directo con Cristina Tárrega. Lo cierto es que en plató se suelen vivir momentos tensos, sobre todo cuando todos los colaboradores quieren hablar a la vez. Esto es lo que ha sucedido en 'El Programa de Ana Rosa', donde Alessandro Lequio y Pepe Del Real no dejaban hablar al resto de sus compañeros, una situación de la que se quejaba el presentador. "Que no habléis todos a la vez", le pedía a sus compañeros sin mucho éxito.

Tras esto, Joaquín Prat les ha interrumpido para dar nueva información mientras que Cristina Tárrega se quejaba de no haber podido decir nada. "Es imposible hablar aquí, de verdad, es una falta de respeto", ha indicado visiblemente molesta por la actitud de sus compañeros. Unas frases que han provocado que el presentador termine estallando, ya que no podía terminar de dar la noticia por estar escuchando por lo bajo a su compañera.

Telecinco

"Te estoy dando información, si me dejas te la doy y te pido que tercies", le ha indicado dejándole claro que después de hablar él tenía pensado darle paso. Una frase que se la ha dicho con el semblante muy serio y que ha hecho que Cristina Tárrega le responda a la defensiva. "No la pagues conmigo eh Joaquín", le ha pedido. Sin embargo, él ha continuado sorprendiendo a todos con su contestación. "Lo que espero que no hagáis es hablar todos a la vez", le ha reprochado.

Telecinco

Sin embargo, lejos de guardar silencio, la colaboradora ha decidido responderle quejándose de que a ella no podía decirle eso porque no le había dejado hablar. "Habla, venga, estoy deseando escucharte", le ha espetado él en un tono muy serio y mostrándose visiblemente molesto. Cristina Tárrega, al sentir que estaba siendo muy borde con ella, le ha indicado que así no quería que le diese paso. "Pues no hables", ha zanjado él dejando a su compañera completamente sorprendida y sin palabras.

