Joaquín Prat le envía un toque de atención a Rocío Carrasco. En la última entrega de 'Montealto. Regreso a la casa', el especial de Telecinco que recrea la vivienda familiar de Rocío Jurado con las pertenencias que su hija heredó de 'La Más Grande', la mujer de Fidel Albiac contestó a las palabras de su hermana Gloria Camila. Minutos antes de la nueva emisión de 'Montealto',la hija de Ortega Cano contestaba a su hermana asegurando que ella también tenía un maestro de orquesta y que éste no era otro que su marido, Fidel Albiac. "Si en mi banda hay un maestro en la suya hay otro que a veces es peor que el mío, Fidel. Ella también tiene un maestro en su vida", dijo la joven.

Estas palabras no han sentado nada bien a Rocío Carrasco a quien las palabras de Gloria Camila le han parecido una intervención "temeraria y muy equivocada" y ha adelantado que, en próximas entregas del especial y de su nueva docuserie 'En el nombre de Rocío', contestará todas las dudas de la joven. En la mañana del 8 de febrero, la mesa de corazón de 'El programa de Ana Rosa' comentaba la polémica entre las hijas de Rocío Jurado y Joaquín Prat quiso enviar un mensaje a Rocío Carrasco tras escuchar sus palabras.

Telecinco

"Creo que Rocío podría mostrar displicencia. Si hablamos así, corremos el riesgo de subirnos en un pedestal y cuando te subes en un pedestal la caída es más dura" dijo. Displicencia es la actitud indiferente de desagrado hacia algo o alguien y Joaquín Prat parece entender que la hija de Rocío Jurado muestra esa actitud hacia su hermana Gloria Camila. El presentador no sabe lo que pudo ocurrir en los cuatro años que pasaron la boda de Rocío Jurado y Ortega Cano y la adopción de José Fernando y Gloria Camila pero tiene claro que la cantante y el torero se casaron muy enamorados. "A mí me consta por familiares que estaban en esa boda que ellos estaban muy enamorados, un amor verdadero, que se casaron muy enamorados Incluso, al parecer, Rocío un día antes de su boda llegó a dudar porque creía que Ortega era demasiado joven", añadió.





