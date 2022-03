Sandra Pica ha querido abrir el melón de la lucha feminista en el 8M: "Si queremos igualdad tenemos que empezar entre nosotras"

La joven ha destapado que la mayoría de las críticas que recibe son siempre de mujeres

Todos los retoques estéticos que se ha hecho Sandra Pica

El tatuaje del que Sandra presume para recordar su relación con Julen

La lucha feminista no está cerca de acabar, y es que cada día cuentan los pequeños detalles. Este 8 de marzo, Día de la Mujer, Sandra Pica ha querido utilizar su plataforma en mtmad para dar voz a muchas mujeres y que expresen, a través de las redes sociales, lo que sienten que es para ellas este día tan importante, y gracias a eso hemos podido saber un poco más de la ex concursante de 'Secret Story'. Sandra ha querido dejar claro que es feminista y que le gusta ver cómo la sociedad va cambiando, aunque sea a pequeños pasos, hacia una igualdad real, con los mismos derechos y casi las mismas oportunidades que se les brindan a los hombres, aunque en algunos ámbitos aún quede mucho por hacer. Sin embargo, Sandra también ha querido abrir un gran melón: ¿son las mujeres, en ocasiones, su peor enemigo?

La joven ha querido hablar de su experiencia personal, y de varias anécdotas que siempre le han pasado con mujeres pero no con hombres: "Los prejuicios siguen estando a la orden del día. Yo al final me paro a pensar: '¿estamos todas juntas un día o estamos todas juntas cada día?'. Cuidado, porque yo he visto a muchas mujeres hacer mucho daño por la boca, y me pasó justo el 8 de marzo del año pasado: vi mucho 'feliz día de la mujer', pero luego vi mensajes de mujeres hacia mí llamándome 'zorra' y 'puta'", ha confesado.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

También ha querido contar su experiencia con el bullying: "Yo ya he dicho en alguna ocasión que sufrí bullying de jovencita, y es algo que no le deseo a nadie. Yo llegué a un colegio nuevo en 4º de primaria, y era 'la gorda' de la clase. Te paras a analizarlo y la desgracia de todo esto es que ves que quienes te llamaban 'gorda' eran todas chicas. Por eso he sentido que el rechazo a mi cuerpo era por ser una mujer con algunos kilos de más. Nunca un chico me ha llamado gorda", ha aclarado.

En la tele también ha sufrido el machismo

Sandra tampoco ha querido callarse sobre las críticas que recibió tras su paso por 'La isla de las tentaciones', o cuando se supo que ya no quería estar con Tom Brusse (mientras él estaba en 'Supervivientes') y ya estaba empezando a conocer a Julen, y la cosa fue a peor cuando ella estaba en 'Secret Story' y se supo que había tenido algo con otro concursante entre medias: "Recuerdo un programa en el que se dijo 'menudo recorrido tiene esta chica'". Un comentario de lo más desafortunado y machista que a nadie se le habría ocurrido decir sobre un hombre.

"Yo he sentido pena por Fani o por Mayka por todo lo que han tenido que aguantar (por haber sido infieles). Esa también es la igualdad que buscamos, porque cuando lo ha hecho un hombre no se le ha juzgado ni una cuarta parte. El 70 u 80% del ciberacoso que yo recibo, quienes me llaman 'guarra', 'puta' o 'zorra', viene de mujeres", ha zanjado antes de añadir: "Si queremos igualdad, empecemos por cuidarnos entre nosotras".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io