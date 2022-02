Toñi Moreno ha comenzado el programa haciendo una gran observación. La presentadora ha indicado que estaba pensando que en el plató de 'Secret Story' se podía hacer un "club de solteras" en el que estaría ella, Nagore Robles y Anabel Pantoja. Un momento que ha aprovechado para preguntarle en tono de broma a Cristina Porta si quería unirse a ellas. Sin embargo, lo que al principio parecía un juego se ha terminado convirtiendo en algo mucho más serio, y es que se ha quedado sorprendida al ver cómo ella respondía que no sin demasiada seguridad.

Tras ver cómo Cristina Porta no quería hablar sobre su chicho, que se encontraba sentado a su lado, la presentadora ha decidido ser sincera con ella. "Os he visto en el comedor, uno estaba comiendo en un lado y otro en otro, ¿os ha pasado algo?", ha insistido Toñi Moreno asegurando que no le ha parecido normal la frialdad con la que se han tratado. Una situación que, finalmente, han terminado reconociendo los dos.

Telecinco

"Es normal, las parejas discuten también, pero que lo tengamos que explicar así me parece raro. Pero seguimos juntos", ha respondido rápidamente Luca Onestini, dejando claro que él quería seguir estando con la periodista a pesar de que en esos momentos estuviesen enfadados. Unas explicaciones que han provocado que ella también conteste asegurando que está cansada de tener que hablar de su relación."Sí, seguimos juntos, pero no sabía que tenía que explicarlo a todas horas porque en redes todos los días dicen que lo hemos dejado".

Telecinco

Por su parte, Toñi Moreno ha explicado que si ha sacado el tema es porque no le ha visto muy feliz hoy y quería saber a qué se debía. "Conozco de poco pero lo que te conozco eres transparente. No estás pasando una buena noche pero aquí estamos el comando mujeres para animarte", ha indicado insistiéndole en que siempre se puede unir al reciente "club de solteras" que ha decidido crear.

