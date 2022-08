Estar separado de la persona que quieres a veces puede hacerse muy duro, y si no que se lo digan a Marta Riesco, que ha tenido que esperar prácticamente un mes para volver a estar con su amor, Antonio David Flores. La periodista publicaba con ilusión, hace unos días, que la cuenta atrás para volver a verse estaba llegando a su fin, y ahora, tras un mes de compromisos profesionales, personales y familiares, han vuelto a verse y se han mostrado más enamorados que nunca como una de las parejas de famosos que viven juntos su primer verano de amor.

Los tortolitos, que antes de este 'parón' estuvieron de vacaciones en Mallorca a modo de escapada de pareja, han bajado hasta Málaga, concretamente a Rincón de la Victoria, donde han aprovechado este reencuentro para ponerse las botas en un conocido chiringuito de la playa: navajas, mejillones, sardinas a la parrilla... todo era poco para celebrar que por fin podían estar juntos de nuevo.

Marta Riesco Instagram

Marta y Antonio David han demostrado que están cada día más unidos a pesar de sus tortuosos comienzos y ya no esconden su relación, sino todo lo contrario: presumen de ella. Así, en las historias de Instagram que ha compartido Marta, se le puede escuchar a ella llamarle "gordi" y él susurrarle desde el otro lado de la mesa un "te amo".

Marta Riesco Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, ella también ha querido dejar claro que su amor está más fuerte que nunca posteando una imagen de sus manos agarradas con un bonito mensaje: "Te amo con toda mi alma". Sin duda, una relación que va hacia adelante, con sus más y sus menos como todas las parejas, mientras capean los rumores de crisis o de malos rollos intrafamiliares.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io