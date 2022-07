Marta Riesco vive un momento "súper dulce". No lo decimos nosotros, lo afirma la propia periodista. La novia de Antonio David Flores fue una de las invitadas al evento Cinesa Summer Experience, celebrado en Madrid y que contó con Almudena Cid como presentadora. Mientras la ex de Christian Gálvez aclaraba cuál es su verdadera relación con el futbolista Gerardo Berodia; Marta Riesco, que ha disfrutado de unos días de vacaciones con el padre de Rocío Flores, nos hablaba con una sonrisa de oreja a oreja el feliz momento que vive en los personal y en lo profesional. "Estoy pasando un momento súper dulce, pasados los momentos de locura, todos los problemas que pasé me siento súper bien, tranquila y muy feliz".

A Marta se le ilumina la cara cuando le preguntan por Antonio David y en lugar de dar la callada por respuesta, cuenta con total naturalidad cómo es su relación. "Estoy súper enamorada. Nunca lo he negado. Estas vacaciones os hemos llenado de fuerza el uno con el otro. El amor me sonríe", afirma.

La periodista también ha aclarado cómo es su relación con Rocío Flores, tras las primeras imágenes de ambas en un concierto en Marbella. "A Rocío la quiero muchísimo. Siempre lo he dicho. Estoy contenta de que nos llevamos fenomenal y de que todo el mundo se haya relajado. No odio, mucho amor es lo que quiero en la vida", comenta feliz.

En lo profesional a Marta también le va de maravilla. La periodista podría quedarse sin vacaciones pero ella encantada porque el motivo no es otro que preparar su nuevo proyecto profesional: un nuevo programa para Mediaset del que no quiere dar detalles. "Me gusta presentar, las redes sociales... Dicen que soy una mocatriz (modelo, cantante y actriz) y lo soy. No sé si tengo talento o no pero yo le pongo ganas que es lo importante", cuenta emocionada. Además, Marta está cosechando un gran éxito con su sección de entrevistas en su cuenta de Instagram. Emocionada y feliz, en el vídeo nos cuenta cómo surgió este proyecto.

