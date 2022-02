Después de estar 286 días en silencio, Isabel Pantoja ha decidido dar un golpe en la mesa y hablar para toda España de cómo se encuentra. Es una época de lo más dura para la artista y para el resto de miembros de la familia. La guerra mediática entre ella y su hijo Kiko Rivera ha ocupado muchas horas de televisión. A eso se le añade que el Dj también ha roto su relación con su prima Anabel Pantoja y con su hermana Isa Pantoja. ¿Cómo se encuentra la tonadillera en mitad de esta tormenta?

A todo este la vorágine se le añade la tristeza por la pérdida de su madre doña Ana. Son todo malas noticias para la artista, pero aún así se ha armado de valor para hablar públicamente. 'Sálvame' ha podido hablar con Isabel Pantoja casi ocho minutos y la hemos podido notar bastante baja de ánimos. "Ahí ando, no es fácil… Con lo de mi madre no lo estoy pasando bien. Lo que menos ganas tengo es de hablar", confesaba la tonadillera. Isabel Pantoja se siente "huérfana", pero nota el apoyo de los que la quieren: "Tengo profesionales que me ayudan".

¿Está saliendo de Cantora a menudo? Isabel Pantoja ha dejado claro que ella hace vida normal. "No me ha gustado nunca la violencia, por eso no tengo redes ni nada de eso. "¿Quién te ha dicho que yo estoy encerrada? No vivo encerrada". La persona que ha podido conseguir estas palabras de la cantante ha reflexionado con ella sobre el momento tan tormentoso que está viviendo. "Sí, hay veces que se ve y otras que no, o llega más tarde de lo que una quisiera, a lo mejor", refiriéndose al Karma. La artista ha afirmado que se encuentra "bien" y que no es "rencorosa, ni envidiosa ni nada que termine en osa".

