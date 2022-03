A sus 82 años, la gran actriz, Concha Velasco ha decidido mudarse a una residencia, una decisión que tomó hace unas semanas y que ha sorprendido a todos sus seguidores, aunque no en su familia. Según ha declarado el propio Manuel, hijo de la actriz, a José Antonio Avilés, de 'Viva la vida', actualmente tiene una movilidad super reducida que la obliga a tener que ir en silla de ruedas o acompañada por el andador por casa. "Fue ella la que reunió a todos y explicó que quería irse a una residencia porque entendía que estaría mucho mejor", asegura José Antonio Avilés en 'Viva la vida'. Pero, ¿qué le pasa exactamente a la actriz?

"Para Paco y para mí estaba siendo inviable. Está muy delicada. Mi madre ahora mismo tiene su intimidad y no depende de nuestros horarios. Tengo mucha tranquilidad porque ahora mismo ella toca un botón y suben siete a ver qué le pasa", reconocía Manuel Velasco en una reciente entrevista. Una dependencia que se une a los problemas de intestino que la han llevado en varias ocasiones a pasar por el quirófano. Problemas que hacen que ahora mismo, en palabras de su hijo, haya "ganado calidad de vida" con este traslado.

Concha Velasco en una salida al teatro Gtres

"Mi piso es muy pequeño y la silla no hacía buena maniobra para ir al baño", apuntaba Manuel, quien ha destacado que "ella es muy pudorosa y los dos somos chicos así que había problemas a la hora de limpiarla o tener que apañarla". Problemas que ahora no tendrá. Y es que se trata de una residencia que cuenta con un amplio plantel de médicos que están pendientes de ella y tiene una gran libertad puesto que puede recibir visitas y salir cada fin de semana al teatro: "ahora está recibiendo más visitas que nunca: actores que admira y amigos", apuntaba Manuel. Además, Avilés ha asegurado que su hijo acude a comer con ella todos los días para pasar tiempo con ella.

Una información que ha llevado a todos los colaboradores de 'Viva la vida' a exigir que se mejore la calidad de vida de las residencias en España ya que, este tipo de centros especializados, no se los puede permitir todo el mundo. Por otro lado, Manuel hacía un llamamiento pidiendo que no se le pregunte más si su madre volverá a los escenarios: "Nos cuesta mucho ver envejecer a nuestras estrellas. Ese tiempo ya pasó, necesita descansar y disfrutar".

