El pasado mes de septiembre, Concha Velasco dijo su adiós definitivo a los escenarios, aunque solo a subirse a ellos. Un tiempo que ha aprovechado para disfrutar de su día a día, su familia y, sobre todo de su gran afición: el teatro. Y es que, aunque se haya jubilado de su carrera como actriz, no ha dado portazo alguno a su pasión de actuar puesto que ahora aprovecha cada fin de semana para disfrutar de sus compañeros y vivir como espectadora, algo que hasta ahora no había podido hacer puesto que, afortunadamente, contaba con la agenda llena de funciones o grabaciones para televisión.

Cada sábado tiene una cita con el teatro, y esta semana la ha cumplido acudiendo a una de las obras del momento en Madrid: 'Desmontando a Séneca', protagonizada por Jorge Javier Vázquez. Una visita de la que el presentador de Telecinco ha presumido en sus redes sociales y que, se trata de una espectadora de excepción, de la que el presentador no ha ocultado nunca su admiración.

Vázquez siempre presume de todas las personalidades que han acudido a verle, entre las últimas, Mónica Naranjo, pero esta ha sido muy especial para él. "Feliz por haberle podido dedicar la función a Concha Velasco. Qué emoción tenerte entre el público. Gracias por tanto durante tantos años", ha publicado el propio Jorge Javier junto a un selfie con la actriz bajo el escenario. Ella, en la silla de ruedas, él, arrodillado y abrazándola mientras ella le coge de la mano.

A la salida, la actriz tenía unas palabras con los periodistas y confesaba lo mucho que le había gustado la obra y lo que le apasiona ver a sus compañeros. Un pasatiempo que espera no tener que dejar nunca, disfrutando del teatro toda la vida.

