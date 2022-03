Danna Ponce ha hablado sin complejos de sus retoques estéticos presentes y futuros

La influencer sorprende mostrando sus VEINTIÚN nuevos tatuajes

La influencer Danna Ponce no ha tenido nunca problemas en contar, con total naturalidad, sus operaciones estéticas o sus pequeños retoquitos. Ya utilizó su canal de mtmad para mostrar cómo se retocaba la cara entera en una sola sesión a base de ácido hialurónico y bótox, y ahora, hablando de lo que se ha hecho y también se haría en un futuro, ha sido cristalina: tiene en mente próximos retoques.



"Yo siempre he sido muy estrechita de la parte de abajo. Me cuesta mucho coger peso en la zona de caderas, culo y piernas, y me gustaría ensancharlo un poquito", ha confesado. Eso sí, sin que se le vaya la pinza: "Tampoco quiero el culo de Kim Kardashian", ha reconocido.

Sin embargo, Danna no cuenta con el beneplácito de su madre ni tampoco de su chico, Juan, que le ha criticado que se retoque algo que ya tiene bien, según su punto de vista: "Bueno, pero la cirugía estética también sirve para mejorar", ha dicho ella, aunque es un argumento que sigue sin convencerle y, tras la cámara, le ha dejado claro que le parece una tontería porque también es un riesgo, algo que ella asume: "Si al final no me lo hago, es porque no deja de ser un riesgo entrar en quirófano y que te pongan anestesia", ha dicho ella. ¿Acabará haciéndoselo por impulso, como le pasó con el pecho?

Los otros retoques estéticos de Danna Ponce

Conociendo a Danna, es posible que no tardando mucho nos sorprenda contando todo el proceso de su nueva intervención, y es que ella se mueve mucho por impulso: nada más salir de la pandemia decidió marcharse un mes a Tailandia de mochilera, igual que ha revelado que después de la pandemia se operó el pecho sin pensarlo: "No lo hagáis. Yo me operé sin siquiera tener un complejo real. Simplemente vi que la parte de arriba del pecho se me había 'desinflado' un poco y decidí operarme, pero pensad muy bien las cosas", ha pedido a sus seguidores.

Danna, además, tiene en su currículum varios 'pinchazos': se ha rellenado pómulos, labios, mentón y también se ha hecho una rinomodelación con ácido hialurónico, además de ponerse bótox en la frente para prevenir las arruguitas.

