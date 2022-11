Danna Ponce ha sido la protagonista de un doble encuentro en Pesadilla en el paraíso. Después de su tonteo con Manu, su gran bronca por lo que pasó en sus noches en la habitación del capataz y su reconciliación, la concursante ha recibido la visita de su novio, Xavi, quien antes tenía que ver a Manu, un encuentro que no le hacía gracia a ninguno de los dos.

Y es que días antes, en la granja, Manu aseguraba que "Danna no me ha dejado de gustar pero me ha aclarado las ideas, ya no la veo con los mismos ojos". La joven confesaba que durante la semana que estuvo con él se le difuminó toda su vida fuera, incluso su relación con su novio. "Si te hubieras dejado guiar por el corazón, te hubieras liado conmigo. Si hubieras estado enamorada de la persona que tienes afuera no hubieras tenido el comportamiento conmigo desde primera hora", le sentenciaba Manu sin que ella lo negara.

Telecinco

"Creo que no le va a hacer mucha gracia a tu novia, porque creo que te gusta más la cámara y el foco que tu novia", le acusaba el andaluz a Xavi, quien criticaba que "al final siempre haces lo mismo en todos los programas". "Yo soy natural, no tengo culpa de que ella sintiera cosas por mi", apuntaba Manu quien subrayaba que él no tenía nada fuera a quien dar explicaciones. "Estás a tiempo, abre los ojos y toma la decisión que tengas que tomar porque lo que ha pasado aquí no era un juego, no he querido hacerte daño a ti ni a ella ni a nadie, si lo he hecho te pido perdón a los ojos", sentenciaba Manu. Tras esta tensión, Manu salía y entraba Danna, quien se tiraba a los brazos de su novio al verle.

Telecinco

"¿Tú te acuerdas cuando estábamos viendo a Pablo y Steisy en casa lo mal que lo estaba viviendo Pablo? Pues se pasa muy mal", ha explicado Xavi. "Yo no siento que te haya faltado al respeto aunque sé que la he cagado, pero tú sabes lo que tenemos", aseguraba Danna Ponce, "espera a que salga fuera porque vas a entender muchas cosas que ahora no entiendes: cómo me he sentido, cómo lo he vivido...". "Yo sí siento que me hayas faltado al respeto. Lo he pasado muy mal. No sabes las cosas que he tenido que tragar, la presión que estoy teniendo con mi gente, mi familia... venir aquí ha sido todo un esfuerzo".

Danna estaba tan confundida que realmente le preguntaba que si "¿estás aquí por mi de verdad?". Una pregunta que ella explicaba a Lara Álvarez: "Él y yo empezamos una relación, quería que nuestra relación fuera anónima de hecho no di su contacto como posible defensor, incluso cuando le vi en el plató me sorprendió y ahora le veo aquí... y me sorprende", aunque no prefería que estuviera en casa. Finalmente, Xavi, con un discurso muy similar al de Pablo Pisa, acusaba a Manu de haberla manipulado: "cuando salgas te darás cuenta porque no tienes ni idea de lo que te ha manipulado".