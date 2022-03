Gloria Camila ha estallado con fuerza en 'Ya son las ocho' por culpa de su ex Kiko Jiménez. El tema de la crisis entre su padre y Ana María Aldón es actualidad desde que la gaditana lo contase en su programa. Ayer, mediante una foto de Instagram, Ana María quiso quitarle hierro al asunto. Ortega Cano y ella aparecen muy enamorados en la foto de un evento al que han acudido esta semana. Gloria Camila ha decidido no involucrarse más en ese tema y olvidarlo de una vez por todas. Eso sí, ha querido dejarle un recadito a su ex.

José Ortega Cano no quiso posar en el photocall de un evento taurino que tuvo lugar ayer lunes 14 de marzo en 'Las Ventas'. Kiko Jiménez ejerciendo de reportero persiguió al torero hasta su casa para obtener una respuesta y Ortega le grito desde el coche: ¡Cornudo! Esta tarde en 'Ya son las ocho', su hija ha explicado que pasó realmente.

Gloria Camila ha explicado que su padre no atendió a la prensa por culpa de Kiko Jiménez. "Es un sinvergüenza y un provocador", explicaba la joven. Según contaba Gloria, el de Jaén se coló en el evento y no paró de llamar al torero "cierra bares". Harto de que le siguiese el joven hasta su casa, Ortega Cano terminó por gritarle esa palabra antes de entrar a su domicilio.

"Yo durante tres años lo he estado pasando mal porque este señor ha estado en un plató poniéndome a parir a mí y hablando mal de mi familia. Yo por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado. Y he tenido que ver cómo ha aprovechado una crisis matrimonial que se ha desmentido para regocijarse en hacer daño", declaraba Gloria Camila dejando sin aliento a sus compañeros.

