¿Qué opina Gloria Camila del concierto homenaje a su madre por el 8M que organizó su hermana? "Rocío Carrasco no ha estado estos años para nada. Pero ahora que ha retomado todo, como heredera universal, tomará las riendas de todo y los homenajes a Rocío Jurado los debe de aprobar ella", contaba Isabel Rábago en 'Ya son las ocho' con firmeza. Rocío Carrasco llevaba años sin poder ir a Chipiona por el difícil momento que atravesaba, pero ahora que se siente fuerte y dueña de su vida, lo supervisará todo y tendrá la última palabra. Gloria Camila ha sido este jueves 10 de marzo de lo más sincera con Sonsoles Ónega sobre el concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado'.

Telecinco

"He visto algunos momentos en Instagram. Fue un conciertazo, todas las que cantaron, las cantantes, me pareció que lo clavaron. Siempre que sea un homenaje bonito, con cariño y con respeto no tengo ningún pero", aseguraba la joven. A la hija de Ortega Cano le hubiera gustado asistir al concierto pero está claro que las cosas entre las hermanas están más que tensas. "A mí me invitó la cadena porque invita a todos los colaboradores. Decidí no ir porque al final las cosas son cómo son y creo que ir… Hubiera sido criticada igual que si me hubiera quedado en mi casa. Es una causa bonita, por la igualdad y contra la violencia de genero. Hubiera ido en otras circunstancias, pero son las que son y no puedo cambiarlas", se sinceraba.

Después del tirón de orejas a Ana María Aldón, Gloria Camila también ha querido dejar claro que la relación con la mujer de su padre es excelente. "Todo lo que dije lo hablé con ella antes. Estamos todos fenomenal".

