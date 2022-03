El 22 de marzo se cumple un año desde que Antonio David Flores fue despedido por sorpresa de 'Mediaset' tras enterarse en directo de que Rocío Carrasco había hecho una docuserie en la que hablaba de cómo fue su relación con él realizando duras acusaciones sobre el colaborador que hicieron que la cadena decidiese despedirle. De esta forma, el padre de Rocío Flores, que era habitual en programas como 'Sálvame', 'Sálvame Deluxe', 'Mujeres, hombres y viceversa', 'Gran Hermano VIP' y 'Ven a cenar conmigo', vio finalizado su contrato.

Ahora, con motivo del aniversario de este polémico despido, hemos analizado lo mucho que ha cambiado la vida del ex colaborador en este tiempo. Unos meses en los que ha celebrado grandes noticias pero donde también ha tenido que hacer frente a algunos de los momentos más duros de su vida. Descubre la declaración de intenciones que ha hecho cuando se cumple un año de su marcha de 'Mediaset' haciendo click en el vídeo de arriba.

Lo cierto es que en este tiempo Antonio David Flores ha decidido reinventarse en el terreno profesional abriendo un canal de 'YouTube' donde pone al día a sus seguidores sobre distintos temas de actualidad. Por ejemplo, en este espacio no ha dudado en dar su opinión sobre el despido de Paz Padilla y también lo ha utilizado como plataforma para responder a las noticias que han ido saliendo sobre él. Además, el padre de Rocío Flores se llevó una gran alegría tras ganar el juicio contra 'La Fábrica de la Tele' por despido improcedente.

En cuanto al terreno personal, para el ex colaborador no ha sido un periodo de tiempo nada sencillo, y es que la docuserie de Rocío Carrasco ha terminado afectando a toda su familia. Además, Antonio David y Olga Moreno sorprendieron a todos al anunciar su ruptura, una noticia que nadie se esperaba debido a que siempre se habían mostrado muy unidos. Una separación que él parece haber superado por completo rehaciendo su vida con la periodista Marta Riesco.

Ahora, un año después de su salida forzada de 'Mediaset', Antonio David Flores esta centrado en su faceta como 'youtuber' y en su nueva relación con Marta Riesco, con la que cada día parece más feliz y con quien ha decidido irse a vivir.

