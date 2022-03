José Luis Losa, ganador de 'Supervivientes 2017', está destrozado. Su mujer, Inma Simarro, que se ganó el cariño del público del reality como defensora de su marido, falleció el pasado febrero. Fue Lucía Pariente -madre de Alba Carillo y con la que forjó una gran amistad- quien dio a conocer la triste noticia. "Alguien me preguntó en septiembre, ¿quién ha estado en un reality y mantiene amistad con alguien? Y yo levanté la mano. ¡Mi querida Inma! Te conocí en el 2017 y fráguanos una sincera y honesta amistad, hoy te digo adiós y vuelvo a pensar lo injusta que es la vida", escribía rota de dolor Lucía Pariente en sus redes.

Un mes después de la inesperada muerte de su mujer, el ganador de 'Supervivientes 2017' ha roto su silencio y lo ha hecho sacando fuerzas para volver publicar un post en Instagram. En su publicación, José Luis hace un precioso homenaje a su mujer y desvela el difícil momento en el que se encuentra. "Cuanto te he querido y te querré, qué injusto. Te quiero y siempre te querré", ha escrito el chef junto a dos imágenes, una de de Inma y otra de él con su mujer, acompañando sus palabras de varios emojis con lágrimas.

El ganador de 'Supervivientes 2017' ha recibido el cariño de amigos y seguidores tras esta primera aparición pública tras la muerte de su mujer. "Siempre estará con nosotros amigo", ha escrito Iván Gónzalez con el que compartió reality; Alba Carrillo, que quedó segunda en su edición, ha escrito varios emojis con forma de corazón y así un largo número de condolencias y mensajes de ánimo para el cocinero.

