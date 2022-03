Alba Díaz ha pasado las últimas semanas de viaje de cooperación en África y, aunque echa mucho de menos y recuerda con "morriña" la experiencia, ahora la joven está sufriendo algunas consecuencias. A comienzos de esta semana, Alba volvía a España para seguir con su trabajo de influencer pero está siendo algo complicado. A parte del disgusto que tiene por su madre tras enterarse de su ruptura con João Viegas Soares, la joven ahora está muy enferma.

A través de sus stories, Alba ha contado a sus seguidores cómo se encuentra tras sus primeros días en Madrid. La hija de Vicky Martín Berrocal ha relatado que "tiene unas placas de caballo y mucho dolor en la boca del estómago, con mareos". La influencer ha asegurado que ha pasado una mala noche y que ha ido a hacerse unos análisis de sangre para determinar qué es lo que le sucede.

"Esta tarde tengo que trabajar e ir a un evento y no sé hasta qué punto estoy preparada", se sinceraba la joven. En otro storie, la hija de Vicky Martín Berrocal ha mostrado todos los medicamentos que tiene que tomarse mientras se recupera. No sabremos si la joven terminará asistiendo al evento o seguirá estos días con su rutina normal, pero imaginamos que ahora le toca descansar para recuperarse al 100%.

¿Será esta la excusa que habrá visto Vicky Martín Berrocal para no ser participante de 'SV'? "No voy a ir a ‘Supervivientes 2022’. Ni al 23, 24, 25, 26, 27…", explicaba en su Instagram. Quizás al ver a su hija tan mala al volver de otro continente se lo ha pensado dos veces.

