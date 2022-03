Marta Riesco aclara de qué vive Antonio David Flores. La periodista acudía a su puesto de trabajo en 'Ya son las ocho' y allí aclaraba cómo está la situación económica de su pareja después de que se publicara que el padre de Rocío Flores vivía de las donaciones que recibía de sus seguidores a través de su canal de Youtube. Tras su despido de Mediaset, del que se acaba de cumplir un año, el ex guardia civil abrió un canal en esta plataforma donde comparte su testimonio a través de vídeos y directos que le reporta beneficios económicos que le ayudan a mantenerse tras perder su trabajo de colaborador.

Marta Riesco, que ha mostrado a través de su Instagram la habitación que comparte con Antonio David, ha querido explicar que su pareja no gana tanto dinero gracias a Youtube como se comenta y no vive de las donaciones de sus seguidores a través de esta plataforma. "No es que vivas de los donativos que te dan... Haces un directo y las personas que te ven pueden dar un donativo… No es que él viva de ese dinero que se dan en los directos. Ellos viven de las visualizaciones" aclaraba la periodista sobre los ingresos de los 'youtubers' como su chico.

Telecinco

Marta Riesco explica cómo funciona el tema de las donaciones en Youtube y es que, desde hace unas semanas, durante los directos, tus seguidores pueden enviarte dinero porque les guste tu contenido. "Es cuando quieres dar un 'súper gracias'. Lo que les da dinero es la cantidad de las visualizaciones y las personas que están muy contentas y quieren dar estos súper gracias, que es una modalidad nueva de Youtube… Esto es un plus" y desvela cuándo los youtubers, como Antonio David que estrenó canal el pasado octubre, consiguen buenos ingresos. "Pienso que con el tema de Youtube, yo que he estado estudiando Marketing Digital, tienes que tener de 300.000 seguidores para arriba. La gente que está forrada gracias a Youtube supera los 400.000 suscriptores" asegura y Antonio David, de momento, 'solo' tiene 117.000 suscriptores aunque algunos de sus vídeos superen las 250.000 reproducciones.

YouTube

Tras las informaciones sobre sus ingresos, Antonio David utilizó su perfil de Twitter para explicar que, como había prometido en su canal, los donativos recibidos en su último directo irían destinados a ayudar a Ucrania. "Aquí tenéis el listado de las aportaciones que se hicieron en el directo de ayer y que me comprometí a donar el 100%. Hemos conseguido reunir 437,42€ (el 30% se lo queda Youtube), con este importe podremos comprar suministros que se enviarán a Ucrania. ¡¡Muchas gracias a todos!!", escribió.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io