amelia bono desmiente que esté embarazada

A las seguidoras en redes sociales de Amelia Bono en redes sociales no se les escapa una. La influencer y empresaria comparte su día a día con su casi medio millón de seguidoras en Instagram comentando modelitos, rutinas de belleza, bailes, los libros que lee (ahora está con 'El manuscrito' de John Grisham), bailes... Y parece que estos últimos días, sus 'amigas virtuales' la ven algo más gordita, tanto que les ha llevado a plantearse si la hija de José Bono estaría esperando su quinto hijo. Algunas de ellas han dado un paso más y le han escrito un mensaje privado o en su muro para preguntárselo.

Lejos de enfandarse o pasar de contestar -lo que habría aumentado aún más los rumores-, Amelia Bono les ha respondido en su Stories. A las 8.15 de la mañana, con cara de recién levantada y con la ropa del gym puesta, la empresaria ha comenzado un directo para aclarar los rumores.

"Bueno chicas, quería daros los buenos días, son las 8.15 de la mañana y es que me he levantado con muchos mensajes privados y en mi muro: No estoy embarazada ni voy a estarlo. Yo ya he cubierto mi cupo. Así que me veréis más gordita, y qué bien porque siempre me estáis diciendo que estoy muy delgada. Pero no, no estoy embarazada. Os mando un beso muy fuerte, que yo me voy al gym", cuenta en Stories.

Amelia Bono y Manuel Martos anunciaron su separación en julio de 2021. "Tras casi 15 años, Manuel y yo hemos tomado la difícil decisión de separarnos como pareja, pero seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros 4 tesoros, que son lo más maravilloso que tenemos, y por todo lo que han significado estos años juntos", escribía Amelia en sus redes. Y desdes entonces les hemos visto juntos en varias ocasiones, como su escapada al Pirineo, el pasado enero, junto a sus cuatro hijos: Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime.

Tras poner punto y final a su matrimonio, la empresaria comenzó una relación con el empresario Fernando Ligués, pero rompieron a los pocos meses.

