Julián Contreras ha sorprendido a todos con su nueva faceta: escritor de novela erótica. Lo cierto es que el hermano de Fran y Cayetano Rivera ya había publicado antes otros libros como 'Querida mamá', 'La pluma de la verdad' o 'Cuando el fracaso es un éxito'. Sin embargo, su libro 'Artesanales' es el primero que ha publicado con este tipo de temática, con la que parece haber conseguido conquistar a todos sus seguidores. De hecho, ya ha conseguido colarse entre los libros de novela erótica más vendidos de 'Amazon'.

Lo cierto es que para él no ha sido nada fácil sacar adelante este libro, y es que muchas editoriales lo rechazaron. Sin embargo, él no perdió la ilusión como hizo público en diversas entrevistas. Finalmente, decidió autopublicarlo a través de Amazon el pasado mes de diciembre. "'Nunca leerán lo que escribes, porque siempre se fijarán en quien lo escribe'. Eso me dijeron a finales del verano pasado. Pocos meses después, asediados por un nuevo brote, publiqué el libro la madrugada del 8 de diciembre", ha explicado el escritor a través de sus redes sociales.

Ahora, el hijo de Carmen Ordóñez ha querido agradecer a todos sus seguidores el cariño y el apoyo que ha recibido su novela compartiendo una instantánea de la portada de su libro donde aparece que se ha convertido en uno de los "más vendidos de Amazon". En concreto, su novela ya se encuentra entre los 100 primeros puestos de los más comprados de novela erótica. Sin duda, una excelente noticia con la que siente que su trabajo está siendo reconocido pese a las dificultades que tuvo para sacarlo adelante.

"Cogí un puñado de letras, las acaricié, besé y di forma con todo el cariño que había en mí. Pero sois quienes habéis sabido apreciar y valorar el resultado", ha indicado mostrando la felicidad que siente al ver hasta dónde ha conseguido llegar. Una gran noticia que se produce después de que hace unas semanas anunciase que había decidido poner fin a su etapa laboral en el bingo Copacabana, trabajo en el que llevaba inmerso desde finales de 2018, para centrarse en su faceta como escritor, y es que parece que ya está escribiendo su nueva novela.

