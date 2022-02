Julián Contreras vuelve a la vida pública y lo ha hecho revelando cuál es la relación con sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera. En la inauguración de una tienda de cosmética de lujo en Madrid, el hijo pequeño de Carmina Ordoñez nos confesó que él no tiene una rutina de belleza y no suele usar cremas a diario pero sí hace deporte no por la "apariencia física sino por lo verdaderamente importante; la parte psicológica. Tras una etapa alejada de los medios, Julián reaparece y nos cuenta el buen momento profesional por el que está pasando tras la publicación de su libro erótico, 'Artesanales'.



"Estoy muy contento con mi nuevo libro. Ha tenido una recepción que estoy sorprendido. Me digo a mí mismo que de vez en cuando me debo una alegría", comenta. Julián Conretas tuvo que autoeditar la novela porque ninguna editorial quiso hacerse cargo del proyecto. Él achaca este rechazo a ser una persona pública. "Siempre hace que sea complicado que sea una persona pública. No llego vacío a los sitios y eso condiciona, a la hora de interesarse más o menos", asegura.

Hace unos meses, el hijo pequeño de Carmina Ordóñez dejó su trabajo en un bingo porque como él mismo nos reconoce, en el vídeo, no era su ecosisitema. "Quiero hacer otras cosas. Seguir escribiendo, siempre he reivindicado un sitio para mí en los medios pero no encajo huyo de la polémica", comentó.

Julián ha cambiado por completo su actitud respecto a sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera. Cuando le preguntan cuál es su relación actual, contesta escueto: "Es una relación normal, estándar. Les amo y les echo de menos claro está y me gustaría pensar que ellos también".

Julián se mostró muy sorprendido fue sobre el artículo que escribió su sobrina, Lucía Rivera, sobre la salud mental. Julián no sabía nada sobre lo que había escrito su sobrina. "Hoy en día con el exceso de información y las redes, hay demasiada presencia y desestabiliza a las personas. No sabía que Lucía estaba mal. Lamentablemente no tengo relación con ella", desveló el escritor. "Yo tuve una depresión durante cuatro años y casi no salgo de ella. Fue cuando escribír 'Cuando el fracaso es un éxito' y me afearon por hablar del suicidio. Creo que eso es un error", añadió. Como consejo para todos, Julián explica que "hay que seguir adelante. Ir a un especialista porque al igual que si me caigo y me hago un esguince, voy al médico, con la salud mental debe ser igual".

