Anabel Pantoja y Yulen Pereira están forjando su amor a pasos agigantados. Da la impresión de que el miedo que parecía tener Yulen durante su concurso en 'Supervivientes' ha dado lugar al enamoramiento, y es que ni siquiera los consejos que le dio Kiko Matamoros para que se olvidara de la sobrina de la tonadillera han conseguido achantarle: el esgrimista ha decidido ir hacia adelante y apostar por su relación con Anabel, y ahora los dos han organizado su primera escapada juntos y solos a un no tan remoto lugar, y es que a pesar de tener a su alcance cualquier destino, han decidido quedarse en España.

Tras pasar unos días juntos en Sevilla con otros amigos, la pareja, que ha compartido algunos detalles de su viaje antes de embarcar en el avión, ha ido dejando pistas, y hemos descubierto que se han ido a Mallorca. Por el momento no se sabe si más tarde se moverán a otras islas, como Ibiza y Formentera (las islas más cuajadas de famosos durante el verano), pero lo que es seguro es que han salido del aeropuerto de Madrid-Barajas y han puesto el pie en el de Palma de Mallorca.

Yulen Pereira y Anabel Pantoja salen de Sevilla para viajar a Madrid y Palma de Mallorca Yulen Pereira Instagram

Los tortolitos van a intentar tener unos días de descanso para ellos solos, aunque sin duda lo van a tener complicado en un lugar tan turístico, donde seguramente no van a pasar desapercibidos, especialmente ahora que ambos están en el ojo del huracán tras su llegada de Honduras, y en un archipiélago en el que los famosos y los paparazzis se cuentan casi a partes iguales.

Anabel Anabel Pantoja Instagram

Anabel Pantoja Instagram

Yulen Pereira Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Anabel parece que remonta en el plano sentimental tras una dura ruptura con Omar Sánchez. La pareja se reencontró en 'Déjate Querer', donde el joven contó con todo lujo de detalle los motivos de su separación y donde se pudo ver que ambos, a pesar de haber roto, se siguen teniendo mucho cariño. Ahora, sin embargo, toca pasar página, y Anabel parece haber seguido el famosos dicho de 'un clavo saca otro clavo'. ¿Será Yulen el hombre definitivo en su vida?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io