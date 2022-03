Antonio David Flores ha dado un giro de 180º en su día a día. Apartado de la televisión desde la docuserie de Rocío Carrasco, había dedicado hasta ahora todos los directos y vídeos de su canal de Youtube a desmentir las acusaciones que se le hacían desde estos formatos, y defenderse de las críticas. En programas de cerca de una hora, el ex Guardia Civil acusaba a La Fábrica de la Tele de estar realizando un complot contra él y amenazaba con nuevas acciones legales, sin que se haya cristalizado, por ahora, ninguna.

Sin embargo, su último directo ha sido muy diferente, evitando hablar de todo lo relacionado con Telecinco y la telaraña de acusaciones que se ha ido tejiendo en los últimos meses. "Me alegro que cambies la dinámica porque sinceramente estoy del cotilleo, del morbo que todo ello suscita hasta el moño. Seguir alimentando a todos esos sinvergüenzas de Telecinco que ya se han retratado solos no lleva a ningún lado", le decía un seguidor tras ver el giro que había dado, al menos, ese programa.

YouTube

Lejos de entrar en las polémicas, Antonio David preparó un cuidado directo en el que habló de la crisis humanitaria que atraviesa en estos momentos Ucrania con conexiones con voluntarios que trabajan sobre el terreno y entidades que están ayudando a los refugiados acogiendo o enviando víveres a la frontera con Polonia. Todos los comentarios fueron positivos por hablar con cuidado de lo ocurrido. Sin embargo tan solo un día después ha vuelto a hablar de su tema de cabecera.

Después del programa especial, emitía 'La cara B del concierto', un directo junto a Francisco Rodríguez en el que ponía en tela de juicio varios aspectos del concierto organizado por Telecinco y Rocío Carrasco en homenaje a Rocío Jurado en el 'Día de la Mujer'. «Hay varias preguntas que hay que hacer a la ‘Fundación Ana Bella’ y la primera qué tipo de convenio ha podido suscribir con los organizadores del evento. De forma que sepamos si al terminar el evento, la diferencia entre los ingresos y los gastos terminan siendo recibidos por esta fundación», se preguntaba el experto.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io