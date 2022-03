Yana Olina está de celebración. La novia de David Bustamante cumple 34 años y su chico no ha dudado escribirle un bonito mensaje con el que felicitarle en este día tan especial. El cantante ha compartido una publicación en sus redes sociales donde deja claro lo feliz que se siente de verle cumplir años junto a él. "Felicidades mi pequeña!Qué suerte que los últimos 4 hayan sido a mi lado! ", ha comenzado escribiendo en un mensaje en el que también ha aprovechado para recordarle lo mucho que le quiere.

"Te amo y te agradezco lo mucho que regalas, no solo a mi, si no a todo lo que me importa! Eres más que mucho más! Especial y distinta, diferente a lo demás!", ha continuado escribiendo dejando claro lo feliz que se siente de que Yana Olina esté a su lado. "Hoy celebras tu cumpleaños! Pero los que estamos a tu lado, te celebramos a Ti!", ha finalizado junto a numerosos corazones.

Sin duda, un mensaje muy especial con el que deja claro lo importante que es la bailarina para él, y es que durante todo este tiempo se ha convertido en uno de sus pilares fundamentales. Yana Olina no duda en mostrarle su apoyo en todas sus aventuras profesionales y también parece tener una buena relación con la hija que tienen en común David Bustamante y Paula Echevarría, algo que es imprescindible para el artista. De hecho, hace poco ambas acudieron juntas a ver al cantante en su última función de la obra de teatro 'Ghost', una noche mágica donde se sintió muy arropado por sus seres queridos.

Además, con quien también parece tener una buena la relación es con la ex pareja de David Bustamante, que no ha dudado en aprovechar también para felicitarle por su cumpleaños. Paula Echevarría ha decidido comentar en la publicación que ha escrito David Bustamante para felicitar la bailarina. "Felicidades!!! 🎉🎉🎉", ha escrito dejando claro que existe una buena relación entre ellos.

