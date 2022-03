Karina ha mostrado su felicidad al confirmar que ha regresado a la gran pantalla. La cantante ha reaparecido en el photocall del Festival de Málaga y ha confesado estar muy feliz tras dar a conocer el nuevo proyecto profesional en el que ha estado centrada. La artista ha confirmado que ha realizado un cameo en la película 'Camera Café', un trabajo que le ha hecho especial ilusión poder realizar. Descubre cómo ha sido para ella esta vuelta a la gran pantalla haciendo click en el vídeo de arriba.

El año pasado la cantante, de 75 años, conmovía a todos al confesar que había tenido varios problemas económicos. De hecho, aclaraba que sigue viviendo de alquiler y que sufrió "varios cortes de luz" por impago. Un problema que, por suerte, consiguió solucionar y durante la pandemia terminó convirtiéndose en toda una estrella en redes sociales. Ahora, la artista ha celebrado una gran noticia, y es que ha vuelto a la gran pantalla.

Gtres

Karina, que ya actuó en películas como 'En un mundo nuevo', 'La chica de los anuncios' o 'Los chicos del Preu', ha confesado que para ella ha sido "un sueño" volver a actuar y es que "hacía mucho tiempo que no aparecía ni en la pequeña ni en la gran pantalla". Además, la cantante ha aprovechado la ocasión para confesar que se encuentra inmersa en nuevos proyectos que espera que pronto puedan ver la luz, aunque ha confesado que lo harán poco a poco.

Mientras tanto, la artista celebra la gran noticia de su vuelta a la gran pantalla con este especial cameo. Además, hace pocos días también volvió a la televisión gracias a 'Pasapalabra', donde ha vuelto a conquistar a todos con su carisma y dulzura.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io