La pesadilla se repite para Isabel Pantoja, y es que la tonadillera ha recibido un nuevo varapalo judicial después de que el juez que lleva la causa en la que se le investiga por una supuesta venta irregular de la finca 'Mi Gitana' haya confirmado la pena de 3 años de cárcel en caso de ser declarada culpable del delito de insolvencia punible. La tonadillera no está pasando por su mejor momento, y todo en una etapa de su vida en la que apenas tiene relación con nadie: su hermano Agustín, que vive con ella, y su hija, Isa Pantoja, a la que ya ni coge el teléfono, pero que ha querido estar al lado de su madre en estas difíciles circunstancias que se le presentan por delante.

Con su propio coche y sola, Isa entraba en la finca ya de noche este miércoles para lanzarse a los brazos de su madre, y todo ante la insistencia de las preguntas de los reporteros apostados a las puertas de Cantora. La joven no es la primera vez que se presenta en la casa por sorpresa: ya en 2020 reveló que había tenido que saltar la valla de la finca para poder entrar y hablar con su madre en un momento en el que se encontraba aislada por la pandemia y no cogía el teléfono prácticamente a nadie. Ahora que la familia está viendo cómo se repite la historia de juicios y penas de prisión, están intentando hacer piña, pero con dos grandes diferencias: Kiko ya no está al lado de la tonadillera tras su guerra familiar y doña Ana tampoco es un punto de apoyo para Isabel tras su fallecimiento el pasado mes de septiembre.

De esta forma, Isa ha querido mostrarle a su madre que está ahí para lo que necesite, y así lo dijo en 'El programa de Ana Rosa' a punto de llorar: "Me siento tranquila como hija porque he hecho lo posible para estar con ella. Aunque igual podría hacer algo más. Me parece increíble que la historia se vuelva a repetir", apuntó tras el juicio de su madre esta misma semana. La cantante está, además, en un momento delicado de salud tras confirmarse que sufre una profunda depresión, y hace sólo unos días tuvieron que hacer una llamada al hospital de Jerez de la Frontera porque Isabel se encontraba muy mal.

"Me encantaría estar con ella, que no me importa volver a buscarla, pero es una persona que no quiere. Sé que tiene ayuda profesional y me deja más tranquila. Y lo que puedo es darle cariño si ella me lo permite, si ella lo quiere. Pero ella necesita ayuda profesional, pero ha pasado mucho tiempo sin tenerlo y la palabra cárcel pronunciarla le cuesta muchísimo", explicaba muy entristecida Isa en Telecinco. Y parece que dicho y hecho: en contra de la voluntad de su madre, lo ha dejado todo para estar con ella.

