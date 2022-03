Algo tiene Málaga cuando de esa ciudad salen actores tan potentes como Antonio Banderas, Antonio de la Torre o Pablo Puyol, quien actualmente interpreta en el teatro Alfil de Madrid 'Like, el musicApp'. Una experiencia inédita y original, en la que los actores interactúan con el público. Un musical novedoso en el que dos personas, en un momento complicado de sus vidas, deciden meterse en una aplicación de citas para intentar encontrar el amor. El actor no para: además de 'Like', podemos verle en 'Servir y proteger', de TVE, la película 'La mancha negra' y 'Un secreto a voces', "obra que solo se está moviendo por Andalucía pero que tenemos previsto traerla a Madrid porque está funcionando súper bien, no puedo estar más contento", cuenta.

"Empecé a estudiar Interpretación un poco por casualidad"

Pablo Puyol habla del buen momento que los musicales viven en España y nos cuenta de dónde le viene su pasión por la música y el baile. "Yo empecé a estudiar Interpretación un poco por casualidad. Fui un día al taller de teatro de la Universidad de Málaga y allí empecé hasta que me metí en Arte dramático, y como también daban clases de canto, me matriculé. El profesor de canto me dijo que cantaba bien, que me preparase, busqué uno particular y empecé también a bailar. Tiré para adelante y por suerte, se ha convertido en mi profesión", dice. El actor reconoce que la vida va muy deprisa y confiesa cómo intenta que no le afecte ese presión. "Aun teniendo la cabeza bien amueblada, llega un momento en el que en profesiones como la nuestra, tienes rachas buenas porque trabajas en tres o cuatro proyectos, pero unos meses después la serie no va, la obra no termina de funcionar, y la película no se hace. Y entras en pánico, porque no sabes cuándo te volverán a llamar", dice.

Guillermo Jimenez HEARST

Pablo Puyol trabajó con Antonio Banderas en el teatro Soho de Málaga con 'A Chorus Line' y habla maravillas de su paisano. "Lo de Antonio es muy fuerte. Le entiendo porque yo tengo también esa pasión por el trabajo, pero pienso: ¿de verdad le merece la pena meterse en esto? La respuesta es sí, porque es incansable. A la vez que ha montado lo de Málaga, se va y rueda lo de Indiana Jones, y viene y prepara un programa para televisión, no sé cuándo duerme" y explica cómo es como jefe.

"Creo que la comedia está muy denostada y es más difícil hacer reír que llorar"

"Es súper generoso, sigue siendo igual que era cuando llegó a Madrid, solo que con más millones en el banco, que ha ganado con su trabajo y su esfuerzo. Y que lo quiere para gastárselo en su ciudad, para mejorarla, y para dar trabajo a muchos artistas" y desvela qué haría él si le tocara el Gordo. "Comprarme un local en Málaga, un teatro para hacer comedia, para que la gente sepa que es un lugar donde se va a reír. Creo que la comedia está muy denostada, y es más difícil hacer reír que llorar", asegura.

Guillermo Jimenez HEARST

Pablo Puyol está feliz al lado de Beatriz Mur con la que comparte profesión y nos cuenta cómo se conocieron: en un casting. "En el de 'A Chorus Line'. No tuve el más mínimo problema, se puede trabajar juntos y ser pareja" cuenta y revela quiénes son su paño de lágrimas. "Mis amigos de Málaga de toda la vida, con quienes me relaciono diariamente", afirma.

Entrevista realizada en el Hotel Intercontinental Paseo de la Castellana, 49. Madrid

Mi foto favorita

Cedida Pablo Puyol

“Esta es mi foto favorita porque fue la primera vez que mi chica hizo submarinismo conmigo”.

