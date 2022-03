En la tarde del jueves 3 de marzo, la colaboradora de 'Sálvame' regresaba al plató de Telecinco tras un mes de ausencia y explicaba el motivo."Gracias a Dios lo he pasado en casa pero he tenido que estar muy controlada por mis médicos por mi enfermedad (es diabética)... Me tiré muchos días dando positivo pero gracias a que llevo mis tres vacunas y la de gripe, todo ha ido bien", desveló. Repasamos, en imágenes, la vida de Belén Esteban.

Belén Esteban ha querido aclarar todas las informaciones que, durante su ausencia, se han publicado sobre ella y una ha sido sobre la posibilidad de que estuviera embarazada. "No, a ver si hubiese querido quedarme embarazada, lo habría hecho porque hay muchas formas pero no" y explicó cómo se sintió cuando vio la barriguita de embarazada de María José Campanario que mostraron en su programa.

Telecinco

"Yo me alegré cuando la vi. Que a nadie se le olvide que lo que viene va a ser un hermanito o hermanita de una persona muy importante para mí, que es mi hija" aseguró cerrando cualquier tipo de polémica sobre el embarazo de la mujer de Jesulín de Ubrique y afirmó que no sabía si el bebé era un niño o una niña aunque aclaró que, de saberlo, tampoco lo desvelaría.

No es la primera vez que Belén Esteban explica que sus planes de volver a ser madre podrían haber quedado aparcados definitivamente. Hace unas semanas, los colaboradores de 'Sálvame' se sinceraron sobre la maternidad y paternidad. Carlota Corredera se abrió en canal con sus compañeros confesando que ella ya no puede volver a ser madre y la de Paracuellos ya dijo que no estaba muy por la labor. "Tengo 48 años y soy diabética. Tengo una enfermedad que no es fácil, las diabéticas tenemos hijos pero tienes que estar muy controlada", afirmó reconociendo que hay veces en los que se plantea ser madre y le hace ilusión y otras en las que "le da miedo".

Telecinco

Además, recordó que existen otras alternativas al embarazo como vientres de alquiler. "A veces pienso que sí y otras que no", resumió dejando claro que si viene será bien recibido pero que en estos momentos es algo que ya no se plantea como antes. De hecho, reconoció que gran parte de sus ganas de ser madre vienen porque Miguel todavía no tiene hijos. "Eso me tira mucho pero también es verdad que cuando éramos novios y yo quería él no", aseguró. Belén siempre ha hablado abiertamente de sus planes de ser madre pero parece que ahora no lo tiene claro.

