Este 8 de marzo ha tenido como protagonista liderando el poder de la mujer a Rocío Jurado. Mediante un concierto en el que muchas cantantes mujeres conocidas de nuestro país cantarán por 'La más grande', se le va a dar un gran sentido a este día. El evento será presentado por otra grande de España: Mercedes Milá. La presentadora junto a Isabel Jiménez, presentadora del telediario de Telecinco, serán las encargadas de conducir este fabuloso evento.

'Sálvame' ha conectado en directo con las presentadoras y Mercedes Milá ha hecho de las suyas. La presentadora ha utilizado la conexión como altavoz de denuncia a la propia cadena. A Mercedes Milá se la reconoce por hablar alto y claro, y este día no va a ser menos. "Me cabrea que hayan echado a la calle a tres sastras y que una de ellas era mi sastra. Y esto es intolerable".

Telecinco

Ya metidos en el charco, Jorge Javier Vázquez se ha unido a las palabras de la presentadora sabiendo que "van contra la cadena". "Yo también voy a echar mucho de menos a Maribel, Toñi y Begoña. Son decisiones que yo tampoco acabo de comprender", eran las palabras exactas del presentador. Los dos sabían que era echar piedras a su propio tejado, pero si algo les caracteriza es que siempre luchan contra las injusticias.



No es el primer despido que ha hecho la cadena. Fuentes cercanas a Paz Padilla aseguraron en 'ABC' que la presentadora se quejó del trato humillante recibido y de que, tras más de 13 años en Telecinco, no le hayan dejado despedirse de la audiencia y de la falta de apoyo de algunos de sus compañeros. Se desconoce los motivos exactos de su despido, pero es algo que parece que no tiene vuelta atrás.

