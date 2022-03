En un viaje siempre pueden surgir imprevistos, pero lo que les ha pasado a Rodri y Adara en París es ya harina de otro costal. Los tortolitos se las prometías muy felices en la Ciudad del Amor, con petición de matrimonio y todo incluida, pero claro, cuando la suerte se escapa de tu mano pueden pasar cosas como la que les ha ocurrido a ellos cuando han hecho uno de los planes que más les apetecía: ver la ciudad montados en patinete. La cosa no iba mal, pero un accidente ha dejado a Rodri prácticamente incomunicado. ¿Qué ha pasado?

Pues ha pasado que ser influencer tendría que ser considerado, a veces, profesión de riesgo, porque eso de grabar mientras estás subido a un patinete sólo para conseguir un vídeo chulo para tus seguidores parece que no ha sido una buena idea: parece ser que un pequeño bache hizo a Rodri perder el control del patinete, se le cayó el móvil de la mano y la mala suerte hizo el resto: un camión que pasaba por allí en ese momento... ¡zas! Chafó el teléfono pasando por encima.

La pantalla, claro, a pesar del protector, está completamente destrozada, aunque por lo que hemos podido ver en las siguientes stories de ambos, parece que sigue funcionando. Los dos ya han vuelto a España este mismo miércoles después de pasar las últimas horas comprando dulces en la famosa pastelería Ladurée y un perfume para ella de la (carísima) firma Byredo. Sin duda, un viaje de lo más bien aprovechado tras pasar, también, por Viena... aunque les saldrá cara la experiencia si a la vuelta Rodri tiene que soltar 300 euros por reparar la pantalla de su móvil... ¡Ups!

