Este jueves 24 de marzo ha sido un día muy importante para Rocío Flores. También ha sido una tarde única para el programa donde la joven ha empezado a colaborar, y es que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha empezado a trabajar en 'Ya son las ocho' y su debut ha ido genial. "¿Tienes miedo?", le preguntaba Sonsoles Ónega nada más saludarle mientras sonaba a todo volumen la canción Marta Riesco. Rocío Flores, con media sonrisa, contestaba: "No, no lo tengo", y enseguida opinaba sobre la canción de la novia de su padre.

La joven empezaba muy tímida, pero poco a poco se ha ido soltando con sus compañeros. Tanto es así que ha opinado sobre la carrera musical de otra de las colaboradoras de 'Ya son las ocho'. "Muy bien la verdad, siendo honesta está muy bien la canción. Me gusta mucho la letra. La verdad es que canta bien", opinaba la joven. "Ahora que la has escuchado ¿La bailarías?", le preguntaban y ella muy sincera decía: "Sí, sí, la verdad que te puede dar subidón, además yo no tengo miedo a nada así que. Que aproveche la oportunidad y que le vaya muy bien".

Mientras veían un vídeo sobre una fiesta de influencer que había organizado Dulceida, a la joven se le preguntaban por su faceta de influencer en las redes sociales. Ahí no quedaba la cosa, y es que Rocío Flores ha dicho "sin querer" la muletilla que caracteriza a Marta Riesco. "Es muy sacrificado, parece muy fácil pero no lo es. Yo voy con mi equipo que se encarga de organizarlo todo. Ahora vengo de hacerme una sesión de fotos. Llevo despierta desde las 5 de la mañana y todavía no me he sentado", desatando las risas entre los colaboradores.

