Rocío Flores ¿iría a la boda de su padre y Marta Riesco? La hija de Antonio David Flores, pocas horas antes de su estreno en 'Ya son las ocho' para cuyo debut ha recibido el consejo de su tía Gloria Camila, ha estado en 'El programa de Ana Rosa' para comentar las últimas novedades sobre su familia. Además de reconocer que estaba muy nerviosa por su estreno en las tardes de Telecinco, Rocío Flores ha hablado de Olga Moreno y ha negado que la ex de Antonio David Flores tenga una nueva ilusión a pesar de que se le ha visto charlando y bailando con un par de amigos. "Uno es un amigo de los dos, también de mi padre, y otro es el cuñado de una amiga. Yo creo que no está en ese punto, yo la he conocido 20 años con mi padre y no sabría (qué tipo de relación busca) pero está en su derecho", comentó.

Sus compañeros en Ana Rosa quisieron saber si veía a Olga preparada para una nueva relación mientras su padre ya está con Marta Riesco y Rocío reconoció que no había pensado en ello. "Puff, no me lo he planteado, ahora mismo no lo veo. Yo creo que todavía queda un poco para que pase página", reconoció. La relación entre Rocío y Olga sigue siendo estupenda como demostró la ganadora de 'Supervivientes 2021' cuando entró en directo en el programa para charlar con Rocío tras la confirmación del romance de Antonio David y Marta Riesco. y prueba de ello es que la joven lucía unas botas de la mujer de su padre. "No creo que le moleste porque me las ha traído ella", comentó. Repasamos la relación de Olga Moreno y Rocío Flores en imágenes.

Telecinco

La nieta de Rocío Jurado celebró, el pasado 19 de marzo, el Día del Padre con su progenitor y sus hermanos demostrando que la relación entre todos ellos es excelente "Para mí es mi héroe, está ahí desde que nací y para mí es el mejor del mundo. Cuando he tenido que hablar con él lo he hecho y ya está. Para mí es el mejor padre que he podido tener. Una cosa es que yo sea crítica con él cuando lo tenga que ser y siempre he sido así con mi padre" dijo y contestó a Lequio cuando éste le comentó que Marta Riesco quiere el 'pack completo' con su padre: boda y niño. "Que cada uno haga con su vida lo que quiera, yo creo que no es el momento pero cada uno que haga con su vida lo que quiera" y Lequio le preguntó si llevarías las arras. "A mí ya ese me ha pasado la edad, no sé, no creo que se casen ahora", aseguró y añadió que ella cree que está más cerca su propia boda que la de su progenitor. "Lo veo más factible que me case yo que él. Y sobre los hijos, yo siempre lo he dicho, que quiero ser madre joven", aseguró. "Con el tiempo he aprendido que pienso más en el presente que en el futuro y que venga lo que tenga que venir", finalizó.

@rotrece

Sobre la nueva faceta de Marta Riesco como cantante, Rocío asegura que no ha escuchado 'No tengas miedo', su primera canción. "No la he escuchado todavía, bienvenida sea, te juro por Dios que no me he metido en Spotify. La he escuchado un poco a través de sus Stories de Instagram porque la sigo pero no la he oído completa", comentó. Además, habló de Ana María Aldón y dejó claro que "yo no tengo ningún problema con ella". La hija de Antonio David Flores reconoció que estaba nerviosa ante su estreno en 'Ya son las ocho', algo que le pasa siempre que se pone delante las cámaras "me pasa aquí y me pasaba en 'Superviviente" pero que sabe que en su nuevo programa hay buen rollo. En sus Stories, ha contado que solo ha dormido tres horas.

