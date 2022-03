'Operación Triunfo' cumple 20 años: repasamos los dramas que han afectado a sus concursantes.

Manu Tenorio tiene una opinión bastante dura sobre lo que contó Rosa López en 'Lo de Évole'. La cantante se confesó, como nunca antes lo había hecho y habló de las luces y sombras de su carrera. "Me hubiese gustado sentir más empatía. Pensaba 'todos quieren llevarse tajada de mí'", eran algunas de las palabras de la artista sobre su paso por el concurso. Su compañero Manu Tenorio acudía al programa 'Juntos' de Telemadrid y se pronunciaba sobre el testimonio que relató su compañera.

La de Granada le reconoció a Jordi Évole que tiene sentimientos contradictorios cuando ve vídeos de sus castings y actuaciones en 'Operación Triunfo'. "He tenido momentos de todo. Me ha pasado de no querer verla y luego todo lo contrario, tengo mucho que aprender de aquella Rosa. No quiero volver a la inconsciencia de muchas cosas, pero echo de menos esa valentía que viene de no saber qué hay, como un niño", se sinceraba la cantante. Algo que parece que al sevillano no le convence mucho.

"Tampoco puedes pretender ganar un concurso y que a partir de ahí ya tengas un carné vitalicio de cantante y de artista", soltaba como comentario "algo hiriente" hacía su compañera. Manu Tenorio cree que , parte de esas sombras vividas por su amiga Rosa López, se hubiera evitado si "su verdad que es, por supuesto, completamente cierta, pero eso se hubiese evitado con un gestor en condiciones".

El cantante ha intentado empatizar con la granadina, puesto que él ha pasado por algo parecido: "A mí me pilló con otra edad, y al final cada uno cuenta la película según le ha ido", recordaba el sevillano.

