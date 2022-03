Ana María Aldón desvela qué deporte practica para estar en forma. La mujer de Ortega Cano, superados los rumores de crisis con el torero, retoma sus actividades cotidianas. Además de estar centrada en los últimos exámenes de su Máster de Marketing digital y en sus planes de futuro como diseñadora, la colaboradora de 'Viva la vida' cuida cuerpo y mente y, para conseguirlo, nada mejor que hacer un poco de deporte. Ana María ha compartido con sus más de 156.000 seguidores de Instagram la disciplina a la que es 'adicta': el Pilates con máquinas.

La mujer de Ortega Cano desvela que hace un año descubrió este tipo de ejercicio y que está feliz con los resultados. Ana María practica esta disciplina en un gimnasio cercano a su casa a las afueras de Madrid y este tipo de ejercicio le ayuda a arrancar la semana a tope de energía y olvidar las últimas polémicas que han salpicado a la familia como la 'mano negra' de la familia Ortega que intenta desestabilizar su matrimonio o el mote que le pusieron en 'Supervivientes' y del que habló Rocío Flores.

Ana María, que según su monitora de Pilates es muy buena alumna, ha comentado en sus redes sociales todo los beneficios de esta disciplina. "Desde que descubrí Pilates Máquina hace justo un año no os podéis imaginar el impacto que ha tenido tanto en mi cuerpo como en mi mente. Desde el primer momento no fue una obligación, es que fue una “NECESIDAD” y cada día más 💪🏼.#pilatesmaquinas #enforma #mecuido #equilibrioemocional", escribió junto a una imagen suya en la que practica esta disciplina.

La esposa de Ortega Cano no es el único personaje conocido que ha 'caído' en las redes de esta disciplina deportiva. Sara Carbonero o Eugenia Silva también son fans del Pilates, un sistema de ejercicios de fuerza y flexibilidad con el que se trabaja tonificación, corrección postural, flexibilidad y equilibrio. Esta disciplina te ayuda a cuidar cuerpo y mente y, su modalidad con máquinas, ayuda a hacer más efectivos los ejercicios.

