Rocío Flores y Manuel Bedmar se han dado una segunda oportunidad. Tras los rumores sobre su ruptura con el joven malagueño, con el que lleva seis años, la joven no quiso aclarar si su romance continuaba a pesar de que fueron vistos juntos dando un paseo, algo que causó el enfado y malestar de sus compañeros de programa como Joaquín Prat. Sin embargo hace tan solo unos días, la hija de Rocío Carrasco confirmaba, por fin, que su relación con Manuel seguía adelante. Y ahora lo ha terminado de confirmar a través de sus redes sociales, compartiendo unas románticas imágenes con su chico.

Y también con una de las personas más importantes de su vida, David Flores. Este sábado han estado desayunado juntos Rocío Flores, su novio Manuel y su hermano David, que está muy unido al novio de Flores. En las imágenes que la nieta de la Jurado ha publicado en su cuenta oficial de Instagram, su hermano y su pareja aparecen acurrucados mientras ella apunta: “El trío... Hoy no desayuno sola”. Se trata de las primeras instantáneas que la tertuliana comparte junto a su novio desde que se dio a conocer que su relación atravesaba una grave crisis.

Poco después era el propio Manuel Bedmar que compartía un romántico vídeo junto a su chica que no hace más que confirmar que este tiempo que se dieron les ha servido para fortalecer aún más su amor.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y es que ella siempre se ha negado de hablar públicamente de su relación con el joven malagueño porque afirma que no es un personaje público, acabó confirmado sin querer que seguían juntos. Además ha hablado de las ganas que tiene de casarse y tener hijos joven, algo que siempre ha dicho pero que ha vuelto a salir a la palestra por las ganas de Marta Riesco de casarse con su padre, Antonio David. A lo que Rocío contestó con un tajante "antes que ellos me casó yo".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io