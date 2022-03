Rocío Flores y su posible rutpura con Manuel Bedmar vuelven a estar en el punto de mira. Y todo por la negativa de la colaboradora de 'El programa de AR' a confirmar o desmentir la noticia. El pasado 7 de marzo, la hija de Rocío Carrasco acudía a su puesto de colaboradora y Joaquín Prat le pedía que se 'mojase' y hablase sobre los temas que circulan sobre su familia. "Espero que venga más habladora", advertía antes de comenzar la sección.

Y ella lo hizo: habló de la relación que mantienen actualmente su padre y Olga Moreno, sobre cómo se llevan su padre y su tía Gloria y qué opina de las declaraciones de Ana María Aldón sobre la grave crisis que atraviesa su matrimonio. Pero no dijo ni 'mú' sobre su posible ruptura con el que ha sido su pareja durante los últimos 6 años. Rocío Flores se cerró en banda y por más preguntas que le hacía el presentador se negaba a darles respuesta y dar a conocer si en estos momentos tiene pareja y si sigue siendo Manuel u otra persona que ocupa su corazón.

Al mismo tiempo que saltaban los rumores de ruptura de la pareja, a Rocío Flores se la relacionaba con el influencer Javier Terrón. Este 8 de marzo, Joaquín Prat, que seguía 'enfadado' con la colaboradora ha lanzado una indirecta sobre la amistad entre Rocío y Javier. "Rocío Flores estuvo ayer en nuestro programa. Luego se marchaba de vuelta a Málaga, sacaba las maletas, bueno, la ropa que ha utilizado este fin de semana de casa de su tía Gloria Camila. ¿Quién le ayudó a sacar las maletas? Un chaval que es influencer, tiene muy buena pinta. Es guapete. Se llama Javier Terrón. Dicen que son muy buenos amigos. Solo el tiempo dirá si esto va más allá o si lo de la ruptura con Manuel es un hecho. La cuestión es si ella y Manuel siguen siendo novios...", ha dejado caer Joaquín Prat.

Rocío Flores acompañada por Javier Terrón, en las imágenes a las que ha hecho referencia Joaquín Prat. Captura TV

Mientras que el periodista Pepe del Real defendía a la colaboradora: "Yo he hablado con ella y le he preguntado por su relación con Javier. Me dice que es un compañero, ellos comparten una persona que se encarga de llevar el tema de redes sociales y publicidad en las mismas, trabajan juntos, son compañeros. Si hay algo más, el tiempo lo dirá, pero de momento Rocío me dice que son amigos. Yo creo que las imágenes de Rocío con Manuel por Málaga dan a entender que la relación sigue". Joaquín Prat seguía en sus treces: "Han pasado varios días. Le pregunté no dijo nada de ese tema. Nada. Cero patatero".

Captura TV

"¿No crees que ella no contesta porque no lo sabe ni ella?", le dejaba caer del Real al presentador, mientras Joaquín se indignaba todavía más: "Pero es que también puede contestar eso. Puedes decir: 'Pues mira, estamos reflexionando'. Llevamos 6 años juntos estamos reflexionando si vamos a seguir o no, si tiene continuidad, a mí me ha molestado mucho que saliesen estas chicas'...".

En su postura, Joaquín Prat ha contado con el apoyo de Alessandro Lequio que tampoco entiende la actitud de Rocío Flores. "Rocío es compañera y sabe perfectamente que no le vamos a faltar al respeto, pero con sus silencios y sus ambigüedades no se está comportando con nosotros de la misma manera. Esto no es bonito. Y que aprenda de Isa Pantoja. A mí cuando me pone esos ojones... Mira, no. Contesta, porque estás aquí para contestar también como bien sabes", ha sentenciado el italiano.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io