Olga Moreno se ha convertido en la nueva sensación de Instagram. En los últimos años, la ex de Antonio David se ha caracterizado por estar siempre en un segundo plano y buscar la intimidad alejándose de los focos y de las redes sociales, incluso después de ganar la última edición de 'Supervivientes'. Sin embargo, en este domingo se ha convertido en una nueva sensación de las redes sociales puesto que ha dado el paso que Rocío Flores le invitaba a dar: se ha abierto un perfil personal de Instagram.

La propia Rocío Flores ha sido la encargada de dar a conocer esta decisión de la ex de su padre: "¡Olga se ha hecho Instagram al fin! Vamos a seguirla", anunciaba en sus stories. Un anuncio que también hacía a través de la cuenta de su firma 'Olga Moreno Olé & Amén': "Amigos, acabo de crear mi cuenta personal de Instagram. Nos vemos allí", escribía también a través de las stories.

Instagram

Sendos anuncios han causado un gran éxito. Tanto que en tan solo unos minutos había recibido 2.500 seguidores, una cifra que subía a los 20.000 en tan solo una hora. Y es que era una noticia muy esperada: "Por fin me he decidido a tener mi cuenta de Instagram personal. Espero subir muchas cositas y que me tengáis presente", aseguraba en un vídeo de las stories estrenando esta nueva cuenta en la que ya había subido dos imágenes.

Llama la atención la fotografía con la que ha querido inaugurar este nuevo perfil: una imagen paseando por Madrid del brazo de Rocío Flores de esta misma mañana. Una imagen que subía a los 3.500 'me gusta' en unos minutos. Tras ello y para celebrar los 10.000 seguidores, Olga ha subido una imagen suya en un restaurante. La primera de muchas imágenes que esperamos que comparta con sus seguidores.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io