Rocío Flores volvió al trabajo después de haber estado 25 días de baja tras someterse a una operación de pecho. Durante su ausencia han sucedido muchas cosas en su familia a las que ella parece tener muchas ganas de responder. Uno de los temas que más dudas ha generado es saber si Antonio David Flores sigue estando con Marta Riesco. Una pregunta que incomodó bastante a la hija de Rocío Carrasco pues aseguró que no quiere saber nada ni de la reportera ni de su padre. La joven se mostró rotunda a la hora de hablar de la que fuese una de sus personas de confianza dentro del plató. Y es que después de recibir la traición de la que consideraba su amiga no está dispuesta a responder por cuestiones que ella cree que debería responder la propia protagonista que, igual que ella, trabaja en el programa.

Telecinco

Así que ahora se puede confirmar que la relación entre Marta Riesco y Rocío Flores se encuentra totalmente rota. Algo que ha corroborado el presentador Joaquín Prat pues ha asegurado que la hija de Antonio David no tiene especial simpatía por la actual pareja de su padre. Han pasado de ser grandes amigas a no querer ni cruzarse por los pasillos o eso es lo que comentan sus compañeros de programa.

Cristina Tárrega iba más allá y señalaba que literalmente Rocío Flores no soporta a Marta Riesco: "Ha pasado de ser una persona con la que se llevaba bien, con la que tenía una relación a no soportarla, porque eso pasa en la vida. Has actuado de una manera que no me gusta y no quiere saber nada más de ti".

